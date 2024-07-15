Пытавшийся сбежать мужчина душил пограничника, – ГБР об убийстве в Одесской области

В Одесской области 14 июля мужчина во время попытки незаконного пересечения границы пытался убить пограничника. Тот был вынужден использовать оружие.

Советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в эфире телемарафона рассказала, что сейчас продолжаются неотложные следственные действия для установления обстоятельств. По ее словам, военнослужащий – дезертир напал на пограничника.

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Как квалифицировали дело

Сапьян объяснила, что предварительная квалификация этого дела – превышение служебных полномочий работником правоохранительного органа. За это есть ответственность – лишение свободы на несколько лет.

Она также рассказала детали нападения военнослужащего на пограничника.

Он начал его душить, когда пытался убежать. Соответственно, последний применил табельное оружие, что повлекло смерть,

– сказала советник по коммуникациям ГБР.

Ранее стало известно, что пограничники остановили транспортное средство, где находилось 5 человек, включая водителя. Двое мужчин убежали в разных направлениях. Пограничники начали их разыскивать. Впоследствии один из беглецов в ходе его поиска совершил нападение на военнослужащего.