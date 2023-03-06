Герою Слава, Героям Слава, – Зеленский отреагировал на расстрел украинского военного

Российские военные совершили очередное военное преступление. Они расстреляли украинского военнопленного. На это отреагировал президент Владимир Зеленский.

Глава государства не обошел вниманием жуткое преступление, которое совершили оккупанты. В телеграме он лаконично отреагировал на то, как военнопленного после слов "Слава Украине" расстреляли.

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Герою слава, – Зеленский

Президент выложил в сеть иллюстрацию. На ней было всего три фразы: "Герою Слава! Героям Слава! Слава Украине!"



Зеленский отреагировал на убийство военнопленного / Фото из телеграма Зеленского

Отметим, что на это зверство днем отреагировал глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он написал в телеграме, что в России культивируются военные преступления. Более того, их враг потом отбеливает с помощью пропаганды и мифов о так называемых "нацистах".

Убийство попавшего в плен человека – еще один пример этого. А еще – это пример их национальной ничтожности и слабости,

– подчеркнул он.

Ермак подчеркнул, что за каждое военное преступление россиян ожидает расплата. И от нее, заметил глава ОП, скрыться не сможет никто.

Что известно о жутком преступлении