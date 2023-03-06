Герою Слава, Героям Слава, – Зеленский отреагировал на расстрел украинского военного
Источник:Владимир Зеленский
Российские военные совершили очередное военное преступление. Они расстреляли украинского военнопленного. На это отреагировал президент Владимир Зеленский.
Глава государства не обошел вниманием жуткое преступление, которое совершили оккупанты. В телеграме он лаконично отреагировал на то, как военнопленного после слов "Слава Украине" расстреляли.
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Герою слава, – Зеленский
Президент выложил в сеть иллюстрацию. На ней было всего три фразы: "Герою Слава! Героям Слава! Слава Украине!"
Зеленский отреагировал на убийство военнопленного / Фото из телеграма Зеленского
Отметим, что на это зверство днем отреагировал глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он написал в телеграме, что в России культивируются военные преступления. Более того, их враг потом отбеливает с помощью пропаганды и мифов о так называемых "нацистах".
Убийство попавшего в плен человека – еще один пример этого. А еще – это пример их национальной ничтожности и слабости,
– подчеркнул он.
Ермак подчеркнул, что за каждое военное преступление россиян ожидает расплата. И от нее, заметил глава ОП, скрыться не сможет никто.
Что известно о жутком преступлении
- Заметим, что российские бойцы расстреляли абсолютно безоружного украинского военного. Он не проявлял никакой агрессии. Более того, курил последнюю сигарету и в последний раз в жизни сказал "Слава Украине".
- Расстрел украинского военнослужащего в плену – нарушение Женевских конвенций. Об этом заявил омбудсмен Дмитрий Лубинец. Он уже направил соответствующий ролик международным партнерам, а также коллегам-омбудсменам из разных стран мира. Это сделали, чтобы подтвердить очередное военное преступление, которое совершила Россия.
- К пользователям социальных сетей обратились Сергей Стерненко и Игорь Лаченков. Они попросили их распространять видео, чтобы о зверствах россиян узнали еще больше людей.
- В социальных сетях практически сразу запустили флешмоб "Слава Украине". К нему уже присоединились политики, известные люди, спортсмены и мирные жители нашего государства.