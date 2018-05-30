09:30
30 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
27°C
27°C 10°C
  • четверг
    30°C 17°C
  • пятница
    21°C 12°C
  • суббота
    25°C 9°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УБИЙСТВО АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Трамп никого не любит больше Путина. Сувенирка российского мундиаля
Вєсті Кремля
22:39, 29 мая
Вести.UA.
Вєсті.UA
00:27, сегодня
Почему детекторы лжи для ГБР ставят под сомнение относимость доказательств по всей Украине
ЦРУ
09:00, сегодня
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Поход в поликлинику
Згадати все
22:49, 25 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
УБИЙСТВО АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"

Убийство Аркадия Бабченко: коротко о главном

227 Читати новину українською
Аркадий Бабченко
Аркадий Бабченко / facebook.com/butusov.yuriy

Около 20 часов 29 мая в Киеве убили российского оппозиционного журналиста и писателя Аркадия Бабченко. Умер он от трех выстрелов в спину, полученных на входе в свою квартиру на улице Никольско-Слободской.

Медиков вызвала жена Аркадия Бабченко, которая в момент нападения была в квартире. Умер журналист в карете "скорой", не доехав до больницы.

Читайте также: Аркадия Бабченко убили в Киеве: чем прославился журналист

В своем последнем посте на Facebook, опубликованном утром 29 мая, Аркадий рассказал о своем "втором дне рождения" – в этот день четыре года назад Бабченко не смог сесть в вертолет вместе с Кульчицким, который сбили пророссийские боевики.

Кто убил Бабченко?

Сейчас полиция точно не знает сколько нападавших было и с каким оружием. Известно лишь об одном человеке, фоторобот которого уже обнародовали.

Правоохранители разыскивают мужчину 175 – 180 сантиметров роста, с четко выраженным животом и седой бородой.

Фоторобот вероятного убийцы Бабченко

Также журналисты-расследователи разыскивают видео с камер наблюдения и видеорегистраторов.

Версии убийства

По факту смерти Бабченко правоохранители открыли производство по статье "умышленное убийство". Точных версий убийства пока не называют, однако начальник Главного управления полиции Киева Андрей Крищенко уже выдвинул первые предположения.

Читайте также: Застрелили Аркадия Бабченко: подробности убийства журналиста и почему это важно

По его словам, наиболее вероятными версиями является профессиональная деятельность Бабченко или его гражданская позиция.

Также бывший российский депутат Илья Пономарев написал, что недавно получил информацию о возможных убийствах российских оппозиционеров-эмигрантов. Более того Пономарев заявил, что для осуществления кровавых преступлений вербуют бывших бойцов добровольческих батальонов.

О российском следе в убийстве заявил уже премьер-министр Украины Владимир Гройсман и нардеп Артем Геращенко.

Еще рано говорить, кто стоит за этим, но понимая подобные случаи, мы имеем веские основания говорить, что Россия смеет применять и другие тактики для дестабилизации Украины. Это проведение терактов, диверсий и политических убийств,
– заявил министр иностранных дел Павел Климкин.

Реакция России

Россия молниеносно взялась "раскручивать" убийство Бабченко. Так, Следственный комитет РФ менее, чем за час после официального подтверждения трагедии заявил о возбуждении уголовного дела.

Через полчаса в Москве было зарегистрировано сообщение об убийстве, совершенном на территории другого государства, рассмотрение сообщения было поручено следователю, который, не имея никаких официальных данных, принял решение о возбуждении уголовного дела, вынес постановление, взял номер, а пресс-служба СК напечатала и поставила новость на официальный сайт. И все это – за полчаса,
– возмутился блогер Сергей Иванов.

Кроме того, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя не упустил шанса использовать убийство журналиста в качестве аргумента против Украины. В ночь на 29 мая проходило заседание Совета Безопасности ООН, где представитель России заявил, что смерть Бабченко свидетельствует об отсутствии свободы слова в Украине.

Реакция мира

На убийство журналиста уже отреагировали в ОБСЕ и призвали Украину провести немедленное и полное расследование.

Подобный призыв к официальному Киеву обнародовал и Комитет защиты журналистов, который требует от Украины провести быстрое и тщательное расследование убийства Бабченко.

 
Теги: Новости Украины Убийство Аркадия Бабченко
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Убийство Аркадия Бабченко: последние новости
сегодня, 09:22 Убийство Аркадия Бабченко: последние новости
833
Аркадий Бабченко, без сомнения, убит российскими спецслужбами
сегодня, 09:19 Аркадий Бабченко, без сомнения, убит российскими спецслужбами
Юрій Бутусов 102
Турция скрутила Россию в трубу
сегодня, 08:42 Турция скрутила Россию в трубу
Злой Одессит 1389
сегодня, 02:23 "Путінізм – це режим боягузів, який веде війну методами боягузів"
Блог Соцмережі 633
Аркадия Бабченко убили в Киеве: чем прославился журналист
сегодня, 02:06 Аркадия Бабченко убили в Киеве: чем прославился журналист
Соломія Ніколайчук 1248
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук