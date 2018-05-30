Убийство Аркадия Бабченко: коротко о главном

Около 20 часов 29 мая в Киеве убили российского оппозиционного журналиста и писателя Аркадия Бабченко. Умер он от трех выстрелов в спину, полученных на входе в свою квартиру на улице Никольско-Слободской.

Медиков вызвала жена Аркадия Бабченко, которая в момент нападения была в квартире. Умер журналист в карете "скорой", не доехав до больницы.

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В своем последнем посте на Facebook, опубликованном утром 29 мая, Аркадий рассказал о своем "втором дне рождения" – в этот день четыре года назад Бабченко не смог сесть в вертолет вместе с Кульчицким, который сбили пророссийские боевики.

Кто убил Бабченко?

Сейчас полиция точно не знает сколько нападавших было и с каким оружием. Известно лишь об одном человеке, фоторобот которого уже обнародовали.



Правоохранители разыскивают мужчину 175 – 180 сантиметров роста, с четко выраженным животом и седой бородой.

Фоторобот вероятного убийцы Бабченко

Также журналисты-расследователи разыскивают видео с камер наблюдения и видеорегистраторов.

Версии убийства

По факту смерти Бабченко правоохранители открыли производство по статье "умышленное убийство". Точных версий убийства пока не называют, однако начальник Главного управления полиции Киева Андрей Крищенко уже выдвинул первые предположения.

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По его словам, наиболее вероятными версиями является профессиональная деятельность Бабченко или его гражданская позиция.



Также бывший российский депутат Илья Пономарев написал, что недавно получил информацию о возможных убийствах российских оппозиционеров-эмигрантов. Более того Пономарев заявил, что для осуществления кровавых преступлений вербуют бывших бойцов добровольческих батальонов.



О российском следе в убийстве заявил уже премьер-министр Украины Владимир Гройсман и нардеп Артем Геращенко.

Еще рано говорить, кто стоит за этим, но понимая подобные случаи, мы имеем веские основания говорить, что Россия смеет применять и другие тактики для дестабилизации Украины. Это проведение терактов, диверсий и политических убийств,

– заявил министр иностранных дел Павел Климкин.

Реакция России

Россия молниеносно взялась "раскручивать" убийство Бабченко. Так, Следственный комитет РФ менее, чем за час после официального подтверждения трагедии заявил о возбуждении уголовного дела.

Через полчаса в Москве было зарегистрировано сообщение об убийстве, совершенном на территории другого государства, рассмотрение сообщения было поручено следователю, который, не имея никаких официальных данных, принял решение о возбуждении уголовного дела, вынес постановление, взял номер, а пресс-служба СК напечатала и поставила новость на официальный сайт. И все это – за полчаса,

– возмутился блогер Сергей Иванов.

Кроме того, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя не упустил шанса использовать убийство журналиста в качестве аргумента против Украины. В ночь на 29 мая проходило заседание Совета Безопасности ООН, где представитель России заявил, что смерть Бабченко свидетельствует об отсутствии свободы слова в Украине.

Реакция мира

На убийство журналиста уже отреагировали в ОБСЕ и призвали Украину провести немедленное и полное расследование.

Horrified by report that well-known Russian journalist Arkady Babchenko was shot and killed in his home in #Kyiv. I call on #Ukraine authorities to conduct immediate & full investigation. My thoughts are with journalist’s family. @OSCE_RFoM — Harlem Désir (@harlemdesir) 29 травня 2018 р.

Подобный призыв к официальному Киеву обнародовал и Комитет защиты журналистов, который требует от Украины провести быстрое и тщательное расследование убийства Бабченко.