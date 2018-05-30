Вбивство Аркадія Бабченка: коротко про головне

Близько 20-ї години 29 травня у Києві вбили російського опозиційного журналіста та письменника Аркадія Бабченка. Помер він від трьох вистрілів у спину, зазнаних на вході до своєї квартири на вулиці Микільско-Слобідській.

Медиків викликала дружина Аркадія Бабченка, яка у момент нападу була в квартирі. Помер журналіст у кареті "швидкої", не доїхавши до лікарні.

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У своєму останньому пості на Facebook, опублікованому вранці 29 травня, Аркадій розповів про свій "другий день народження" – у цей день чотири року тому Бабченко не зміг сісти у вертоліт разом з Кульчицьким, який збили проросійські бойовики.

Хто вбив Бабченка?

Наразі поліція достеменно не знає скільки нападників було та з якою зброєю. Відомо лише про одного чоловіка, фоторобот якого уже оприлюднили.

Правоохоронці розшукують чоловіка 175 – 180 сантиметрів на зріст, з чітко вираженим животом та сивою бородою.

Фоторобот імовірного вбивці Бабченка

Також журналісти-розслідувачі розшукують відео з камер спостереження та відеореєстраторів.

Версії вбивства

За фактом смерті Бабченка правоохоронці відкрили провадження за статтею "умисне вбивство". Точних версій вбивства наразі не називають, проте начальник Головного управління поліції Києва Андрій Крищенко вже висунув перші припущення.

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За його словами, найбільш вірогідними версіями є професійна діяльність Бабченка або його громадянська позиція.

Також колишній російський депутат Ілля Пономарьов написав, що нещодавно отримав інформацію про можливі убивства російських опозиціонерів-емігрантів. Більше того Пономарьов заявив, що для здійснення кривавих злочинів вербують колишніх бійців добровольчих батальйонів.

Про російський слід у вбивстві заявили вже прем’єр-міністр України Володимир Гройсман та нардеп Артем Геращенко.

Ще рано говорити, хто стоїть за цим, але розуміючи схожі випадки, ми маємо вагомі підстави говорити, що Росія сміє застосовувати також інші тактики для дестабілізації України. Це проведення терактів, диверсій і політичних вбивств,

– заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін.

Реакція Росії

Росія блискавично взялася "розкручувати" вбивство Бабченка. Так, Слідчий комітет РФ менш, ніж за годину після офіційного підтвердження трагедії заявив про порушення кримінальної справи.

За півгодини в Москві було зареєстроване повідомлення про вбивство, скоєне на території іншої держави, розгляд повідомлення був доручений слідчому, який, не маючи жодних офіційних даних, ухвалив рішення про порушення кримінальної справи, виніс постанову, взяв номер, а прес-служба СК надрукувала і поставила новину на офіційний сайт. І все це – за півгодини,

– обурився блогер Сергій Іванов.

Окрім того, постійний представник Росії при ООН Василь Небензя не втратив шансу використати вбивство журналіста як аргумент проти України. В ніч на 29 травня проходило засідання Ради Безпеки ООН, де представник Росії заявив, що смерть Бабченка свідчить про відсутність свободи слова в Україні.

Реакція світу

На вбивство журналіста уже зреагували в ОБСЄ та закликали Україну провести негайне і повне розслідування.

Horrified by report that well-known Russian journalist Arkady Babchenko was shot and killed in his home in #Kyiv. I call on #Ukraine authorities to conduct immediate & full investigation. My thoughts are with journalist’s family. @OSCE_RFoM — Harlem Désir (@harlemdesir) 29 травня 2018 р.

Подібний заклик до офіційного Києва оприлюднив і Комітет захисту журналістів, який вимагає від України провести швидке і ретельне розслідування вбивства Бабченка.