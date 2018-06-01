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"Убийство" Бабченко Германия требует от Украины доказательств

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Германия требует от Украины доказательств по делу о покушении на Бабченко
Германия требует от Украины доказательств по делу о покушении на Бабченко / apostrophe.ua

Правительство Германии требует от властей Украины объяснений по поводу спецоперации СБУ с инсценированным убийством журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом сообщает DW со ссылкой на официального представителя правительства Штеффена Зайберта.

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Он отметил, что в деле фигурирует обвинение в заговоре с целью убийства журналиста. Зайберт считает, что говорить о серьезном покушение на свободу прессы можно будет говорить только тогда, когда эти подозрения и обвинения подтвердятся.

Поскольку обвинения очень серьезны, можно, конечно, ожидать, что они будут подкреплены доказательствами,
– отметил он.

Вечером 29 мая полиция сообщила об "убийстве" в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко. По легенде, он погиб в результате трех выстрелов в спину.

По словам главы СБУ Василия Грицака, покушение на Бабченко заказали спецслужбы РФ. После получения соответствующей информации была проведена спецоперация для защиты жизни журналиста.

Напомним, вечером 29 мая стало известно об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. 30 мая выяснилось, что Аркадий Бабченко на самом деле жив, а информация о гибели журналиста была частью спецоперации СБУ по предотвращению покушения на него. Был задержан подозреваемый в организации покушения на журналиста – Борис Герман, которого 31 мая суд взял под стражу на 60 дней. Борис Герман на судебном заседании по избрании ему меры пресечения заявил, что убийство Бабченко ему заказал Вячеслав Пивоварник, который занимается организацией беспорядков в Украине.

Теги: Новости Украины Новости политики "Убийство" Аркадия Бабченко
Источник: 24 Канал
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