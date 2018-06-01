"Вбивство" Бабченка: Німеччина вимагає в України доказів

Уряд Німеччини вимагає від влади України пояснень з приводу спецоперації СБУ з інсценованим вбивством журналіста Аркадія Бабченка.

Про це повідомляє DW з посиланням на офіційного представника уряду Штеффена Зайберта.

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Він зауважив, що у справі фігурує звинувачення у змові з метою вбивства журналіста. Зайберт вважає, що говорити про серйозний замах на свободу преси можна буде лише тоді, якщо ці підозри та звинувачення підтвердяться.

Оскільки звинувачення дуже серйозні, можна, природно, очікувати, що вони будуть підкріплені доказами,

– зазначив він.

Увечері 29 травня поліція повідомила про "вбивство" в Києві російського журналіста Аркадія Бабченка. За легендою, він загинув в результаті трьох пострілів в спину.

За словами глави СБУ Василя Грицака, замах на Бабченка замовили спецслужби РФ. Після отримання відповідної інформації була проведена спецоперація для захисту життя журналіста.

Нагадаємо, увечері 29 травня стало відомо про вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві. 30 травня з'ясувалося, що Аркадій Бабченко насправді живий, а інформація про загибель журналіста була частиною спецоперації СБУ щодо запобігання замаху на нього. Було затримано підозрюваного в організації замаху на журналіста – Бориса Германа, якого 31 травня суд взяв під варту на 60 днів. Борис Герман на судовому засіданні щодо обрання йому запобіжного заходу заявив, що вбивство Бабченка йому замовив В’ячеслав Пивоварник, який займається організацією безладів в Україні.