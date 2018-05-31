В Бельгії обурилися через інсценування вбивства Бабченка
Дії України щодо інсценування вбивства журналіста Аркадія Бабченка суперечать європейським принципам поширення достовірної інформації у медіа.
Таку думку висловив очільник Міністерства закордонних справ Бельгії Дідьє Рейндерс.
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"Ми не боремося з брехливими новинами за допомогою інших брехливих новин", — сказав він.
Нагадаємо, увечері 29 травня стало відомо про вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві. Невідомий нібито кілька разів вистрелив йому у спину, коли журналіст повертався додому з магазину.
30 травня з'сувалося, що Аркадій Бабченко насправді – живий, а інформація про загибель журналіста була частиною спецоперації СБУ щодо запобігання замаху на нього. Також у СБУ зазначили, що у Києві було затримано організатора замаху на журналіста.
До слова, у Кремлі поки неохоче коментують "воскресіння" Бабченка.