05:47
31 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
24°C
29°C 18°C
  • пятница
    22°C 13°C
  • суббота
    25°C 11°C
  • воскресенье
    23°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Бронзовый Путин. Нездоровые политики России
Вєсті Кремля
00:01, сегодня
Вести.UA. Реформы от Марковича. Чудеса Насирова
Вєсті.UA
21:55, 30 мая
Почему детекторы лжи для ГБР ставят под сомнение относимость доказательств по всей Украине
ЦРУ
09:00, 30 мая
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Первые детские коллекции
Згадати все
13:37, 30 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"

В Бельгии возмутились из-за инсценировки убийства Бабченко

71 Читати новину українською
Дидье Рейндерс
Дидье Рейндерс / coe.int

Действия Украины по инсценировке убийства журналиста Аркадия Бабченко противоречат европейским принципам о распространение достоверной информации в СМИ.

Такое мнение высказал глава Министерства иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс.

Читайте также: Экс-чиновник Пентагона отметил негативную сторону "убийства" Бабченко

"Мы не боремся с лживыми новостями с помощью других лживых новостей", – сказал он.

Напомним, вечером 29 мая стало известно об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Неизвестный якобы несколько раз выстрелил ему в спину, когда журналист возвращался домой из магазина.

30 мая оказалось, что Аркадий Бабченко на самом деле – жив, а информация о гибели журналиста была частью спецоперации СБУ по предотвращению покушения на него. Также в СБУ отметили, что в Киеве был задержан организатор покушения на журналиста.

К слову, в Кремле пока неохотно комментируют "воскрешение" Бабченко.

Теги: "Убийство" Аркадия Бабченко Бельгия Новости Украины Новости политики
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Как Италия в эти дни неожиданно оказалась в центре внимания всего мира, особенно – Европы
30 мая, 23:00 Как Италия в эти дни неожиданно оказалась в центре внимания всего мира, особенно – Европы
226
Главные новости 30 мая: Бабченко живой, отказ России от освобождения заложников, цена на газ
30 мая, 22:10 Главные новости 30 мая: Бабченко живой, отказ России от освобождения заложников, цена на газ
650
Сколько нужно пить жидкости, чтобы хорошо себя чувствовать: простая формула
30 мая, 15:35 Сколько нужно пить жидкости, чтобы хорошо себя чувствовать: простая формула
1277
Инсценировка смерти Бабченко показала, что у нас тыла нет
30 мая, 22:00 Инсценировка смерти Бабченко показала, что у нас тыла нет
Володимир Шередега 1683
Почему украинцы забывают резонансные скандалы с топ-политиками за полторы недели
30 мая, 21:00 Почему украинцы забывают резонансные скандалы с топ-политиками за полторы недели
Павло Казарін 147
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук