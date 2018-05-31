В Бельгии возмутились из-за инсценировки убийства Бабченко

Действия Украины по инсценировке убийства журналиста Аркадия Бабченко противоречат европейским принципам о распространение достоверной информации в СМИ.

Такое мнение высказал глава Министерства иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс.

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"Мы не боремся с лживыми новостями с помощью других лживых новостей", – сказал он.

Напомним, вечером 29 мая стало известно об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Неизвестный якобы несколько раз выстрелил ему в спину, когда журналист возвращался домой из магазина.



30 мая оказалось, что Аркадий Бабченко на самом деле – жив, а информация о гибели журналиста была частью спецоперации СБУ по предотвращению покушения на него. Также в СБУ отметили, что в Киеве был задержан организатор покушения на журналиста.



К слову, в Кремле пока неохотно комментируют "воскрешение" Бабченко.