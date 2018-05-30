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"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"

"Убийство" Бабченко: Луценко раскритиковал украинских политиков

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Юрий Луценко
Юрий Луценко / NurPhoto

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает, что часть украинского политикума не должна была так реагировать на информацию об убийстве в Украине российского журналиста Аркадия Бабченко, в частности обвиняя в этом действующую власть и спецслужбы.

Такое заявление он сделал во время брифинга по расследованию "убийства" журналиста Аркадия Бабченко.

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"Я разочаровался реакцией значительной части украинского политикума на вчерашние события. Я себе слабо представляю, чтобы британская оппозиция или общественный сектор провели целый день после вероятного теракта, обвиняя лично премьер-министра Терезу Мэй и МИ-6 за то, что было отравлено российскими спецслужбами семейство Скрипалей. Я этого просто не представляю", – подчеркнул глава ГПУ.

По его убеждению, именно поэтому Великобритания является сильной страной, и такого там быть не могло.

Напомним, вечером 29 мая стало известно об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Неизвестный якобы несколько раз выстрелил ему в спину, когда журналист возвращался домой из магазина. На 30 мая выяснилось, что журналист на самом деле – живой, а имитация его гибели была спецоперацией СБУ для задержания организаторов преступления.

 

Теги: Новости Украины Новости политики "Убийство" Аркадия Бабченко ГПУ Юрий Луценко
Источник: 24 Канал
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