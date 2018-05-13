Убийство богатой украинки в Черногории: подруга рассказала детали

Тело убитой украинки Анастасии Лашмановой, которая занималась гостиничным бизнесом в Черногории, нашла ее подруга. По словам женщины, Лашманова не отвечала на телефонные звонки, поэтому она решила навестить подругу.

Об этом сообщает "Сегодня".

Отметим, 11 мая в Черногории в городе Котор обнаружили тело гражданки Украины Анастасии Лашмановой. По сообщению полиции, тело со следами насилия, в частности ножевыми ранениями, было найдено в квартире, где жила женщина.

По словам подруги Лашмановой, после того, как ей никто не открыл дверь в квартире женщины, она заглянула в окно и увидела, что все в квартире заляпано кровью. Подруга погибшей мгновенно вызвала полицию.

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Прибывшие на место происшествия правоохранители не смогли открыть бронированные двери в квартиру, поэтому вызвали пожарных. Чрезвычайники специальным аппаратом открыли дверь и вошли в квартиру, где нашли мертвую женщину.

По предварительным данным, женщину зарезали.

Отмечается, что недавно Лашманова начала заниматься обслуживанием лизинга пляжей и роскошных ресторанов. Она была исполнительным директором компании Mimoza group с Тивата.