Вбивство багатої українки в Чорногорії: подруга розповіла деталі

Тіло вбитої українки Анастасії Лашманової, яка займалася готельним бізнесом у Чорногорії, знайшла її подруга. За словами жінки, Лашманова не відповідала на телефонні дзвінки, тож вона вирішила провідати подругу.

Про це повідомляє "Сегодня".

Зазначимо, 11 травня в Чорногорії у місті Котор виявили тіло громадянки України Анастасії Лашманової. За повідомленням поліції, тіло зі слідами насильства, зокрема ножовими пораненнями, було знайдене у квартирі, де мешкала жінка.

За словами подруги Лашманової, після того, як їй ніхто не відчинив двері у квартирі жінки, вона зазирнула у вікно і побачила, що все у квартирі заляпане кров’ю. Подруга загиблої миттєво викликала поліцію.

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Прибулі на місце події правоохоронці не змогли відчинити броньовані двері до квартири, тож викликали пожежників. Надзвичайники спеціальним апаратом відчинили двері і увійшли до квартири, де знайшли мертву жінку.

За попередніми даними, жінку зарізали.

Зазначається, що нещодавно Лашманова почала займатися обслуговуванням лізингу пляжів і розкішних ресторанів. Вона була виконавчим директором компанії Mimoza group з Тівата.