У МЗС України підтвердили, що у Чорногорії загинула українка
12 травня стало відомо, що у Чорногорії у місті Котор виявили тіло Анастасії Лашманової. Інформацію про громадянство загиблої підтвердили у МЗС України.
Про це повідомив представник департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич.
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"Консул підтвердив громадянство України загиблої 11.05.18 в Чорногорії. Проводяться першочергові процесуальні заходи", – написав Кирилич в мікроблозі в Twitter у суботу.
Нагадаємо, за повідомленням поліції, тіло українки Анастасії Лашманової зі слідами насильства, зокрема ножовими пораненнями, було знайдене 11 травня у квартирі, де мешкала жінка. Прокуратура почала розслідування справи.
Джерело: 24 Канал
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