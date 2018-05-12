У МЗС України підтвердили, що у Чорногорії загинула українка

12 травня стало відомо, що у Чорногорії у місті Котор виявили тіло Анастасії Лашманової. Інформацію про громадянство загиблої підтвердили у МЗС України.

Про це повідомив представник департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич.

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"Консул підтвердив громадянство України загиблої 11.05.18 в Чорногорії. Проводяться першочергові процесуальні заходи", – написав Кирилич в мікроблозі в Twitter у суботу.

Консул підтвердив громадянство України загиблої 11.05.18 в Чорногорії. Проводяться першочергові процесуальні заходи. pic.twitter.com/mVPjTVR1Dq — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 12 травня 2018 р.

Нагадаємо, за повідомленням поліції, тіло українки Анастасії Лашманової зі слідами насильства, зокрема ножовими пораненнями, було знайдене 11 травня у квартирі, де мешкала жінка. Прокуратура почала розслідування справи.