В МИД Украины подтвердили, что в Черногории погибла украинка
12 мая стало известно, что в Черногории в городе Котор обнаружили тело Анастасии Лашмановой. Информацию о гражданстве погибшей подтвердили в МИД Украины.
Об этом сообщил представитель департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.
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"Консул подтвердил гражданство Украины погибшей 11.05.18 в Черногории. Проводятся первоочередные процессуальные меры", – написал Кирилич в микроблоге в Twitter в субботу.
Напомним, по сообщению полиции, тело украинки Анастасии Лашмановой со следами насилия, в том числе ножевыми ранениями, было найдено 11 мая в квартире, где жила женщина. Прокуратура начала расследование дела.
Источник: 24 Канал
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