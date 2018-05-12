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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

В МИД Украины подтвердили, что в Черногории погибла украинка

138 Читати новину українською
В Черногории в городе Котор обнаружили тело Анастасии Лашмановой
В Черногории в городе Котор обнаружили тело Анастасии Лашмановой / pravda

12 мая стало известно, что в Черногории в городе Котор обнаружили тело Анастасии Лашмановой. Информацию о гражданстве погибшей подтвердили в МИД Украины.

Об этом сообщил представитель департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

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"Консул подтвердил гражданство Украины погибшей 11.05.18 в Черногории. Проводятся первоочередные процессуальные меры", – написал Кирилич в микроблоге в Twitter в субботу.

Напомним, по сообщению полиции, тело украинки Анастасии Лашмановой со следами насилия, в том числе ножевыми ранениями, было найдено 11 мая в квартире, где жила женщина. Прокуратура начала расследование дела.

Теги: Криминальные новости Жертвы МИД Украины Черногория
Источник: 24 Канал
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