В МИД Украины подтвердили, что в Черногории погибла украинка

12 мая стало известно, что в Черногории в городе Котор обнаружили тело Анастасии Лашмановой. Информацию о гражданстве погибшей подтвердили в МИД Украины.

Об этом сообщил представитель департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

Читайте также: В Португалии неожиданно умер посол России

"Консул подтвердил гражданство Украины погибшей 11.05.18 в Черногории. Проводятся первоочередные процессуальные меры", – написал Кирилич в микроблоге в Twitter в субботу.

Консул підтвердив громадянство України загиблої 11.05.18 в Чорногорії. Проводяться першочергові процесуальні заходи. pic.twitter.com/mVPjTVR1Dq — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 12 травня 2018 р.

Напомним, по сообщению полиции, тело украинки Анастасии Лашмановой со следами насилия, в том числе ножевыми ранениями, было найдено 11 мая в квартире, где жила женщина. Прокуратура начала расследование дела.