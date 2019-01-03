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      Убийство иностранных девушек в Харькове: появились жуткие детали

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      Убийство иностранных девушек в Харькове
      Убийство иностранных девушек в Харькове / Объектив

      В четверг, 3 января, в Харькове нашли тела двух студенток из Турции с признаками насильственной смерти. К тому же, стало известно, что в съемной квартире были включены газовые конфорки, а за несколько дней до того там нашли мертвой хозяйку.

      Об этом сообщил местный сайт Объектив.

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      Накануне 24 канал сообщал, что в одной из харьковских квартир на улице Валентиновской нашли мертвыми студенток с перерезанным горлом. По данному факту возбуждено уголовное производство по статье "Умышленное убийство".

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      По данным ведомства, в квартире остались включены все газовые конфорки. Также жильцы дома рассказали, что хозяйка квартиры проживала в том же дворе, что и квартиранты. Ее нашли мертвой в ванне с горячей водой примерно за 10 дней до убийства девушек. В квартире были включены все 4 газовые конфорки, как и в случае с девушками.

      Между тем, в соцсетях появилась информация о том, что в убийстве девушек подозревают турка 1992 года рождения. Поскольку одна из девушек незадолго до трагедии жаловалась родителям на бывшего парня – гражданина Турции, который якобы преследовал девушку. Полиция его разыскивает.

      Пока следователи пытаются установить обстоятельства происшествия, свидетелей и разыскать причастных к убийству.

      Теги: Новости Украины Криминальные новости Новости Турции Студенты Жертвы Новости Харькова
      Источник: 24 канал
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