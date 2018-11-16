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      Убийство людей в Керчи: стрелка до сих пор не похоронили

      190 Читати новину українською
      Владислав Росляков
      Владислав Росляков / teleotvet.ru

      Тело студента Владислава Рослякова, который устроил взрыв и стрельбу в колледже в оккупированной Керчи, до сих пор не похоронено.

      Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в медицинских кругах.

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      По словам собеседника издания за телом никто не обращался. Мать Рослякова находится на лечении в одном из медицинских учреждений.

      Напомним, 17 октября в политехническом колледже в оккупированной Керчи парень устроил массовый расстрел людей. После этого он взорвал бомбу и застрелился в библиотеке. Подозреваемым в совершении преступления является Владислав Росляков – студент этого же колледжа.

      В результате массового побоища в Керчи погиб 21 человек, еще более 50 человек получили ранения.

      По факту расстрела и взрыва в колледже в Керчи сначала открыли дело о теракте, однако впоследствии переквалифицировали его на массовое убийство.

      Что известно о массовом расстреле людей в Керчи: смотрите видео

       

      Теги: Новости Украины Теракт в колледже в Керчи Новости Крыма
      Источник: 24 Канал
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