Убийство людей в Керчи: стрелка до сих пор не похоронили

Тело студента Владислава Рослякова, который устроил взрыв и стрельбу в колледже в оккупированной Керчи, до сих пор не похоронено.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в медицинских кругах.

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По словам собеседника издания за телом никто не обращался. Мать Рослякова находится на лечении в одном из медицинских учреждений.

Напомним, 17 октября в политехническом колледже в оккупированной Керчи парень устроил массовый расстрел людей. После этого он взорвал бомбу и застрелился в библиотеке. Подозреваемым в совершении преступления является Владислав Росляков – студент этого же колледжа.



В результате массового побоища в Керчи погиб 21 человек, еще более 50 человек получили ранения.



По факту расстрела и взрыва в колледже в Керчи сначала открыли дело о теракте, однако впоследствии переквалифицировали его на массовое убийство.

Что известно о массовом расстреле людей в Керчи: смотрите видео