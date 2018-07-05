Убийство мужчины в Киеве: погибший оказался полковником полиции (фото и видео)
Мужчина, тело которого с огнестрельным ранением обнаружили 5 июля в автомобиле в Киеве, был подполковником одного из департаментов Национальной полиции Украины.
Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на собственные источники.
24 канал сообщал, что 5 июля в Шевченковском районе Киева неизвестные застрелили местного жителя. Тело погибшего нашли в автомобиле Hyundai.
"Стреляли через спинку сиденья. Пуля, предварительно калибром 7,62 миллиметра, пробила тело и застряла в панели приборов. Все указывает на то, что мужчину убили", – сообщил источник.
Читайте также: Полиция Киева задержала подозреваемого в жестоком убийстве женщины, тело которой обнаружили в лифте
Фото с места событий в Киеве, где в авто нашли убитого мужчину // Фото: 24 канал
На место события прибыла полиция // Фото: 24 канал
Авто, в котором обнаружили убитого мужчину // Фото: 24 канал
Смотрите видео с места, где в Киеве в авто нашли тело убитого мужчины:
К слову, бывший народный депутат Украины Александр Ржавский обратился к президенту Петру Порошенко в связи с убийством своего сына. Политик пожаловался на бездействие правоохранителей в расследовании преступления и призвал главу государства "помочь установить истину".