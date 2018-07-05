Убийство мужчины в Киеве: погибший оказался полковником полиции (фото и видео)

Мужчина, тело которого с огнестрельным ранением обнаружили 5 июля в автомобиле в Киеве, был подполковником одного из департаментов Национальной полиции Украины.

Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на собственные источники.

24 канал сообщал, что 5 июля в Шевченковском районе Киева неизвестные застрелили местного жителя. Тело погибшего нашли в автомобиле Hyundai.

"Стреляли через спинку сиденья. Пуля, предварительно калибром 7,62 миллиметра, пробила тело и застряла в панели приборов. Все указывает на то, что мужчину убили", – сообщил источник.

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Фото с места событий в Киеве, где в авто нашли убитого мужчину // Фото: 24 канал

На место события прибыла полиция // Фото: 24 канал

Авто, в котором обнаружили убитого мужчину // Фото: 24 канал

Смотрите видео с места, где в Киеве в авто нашли тело убитого мужчины:

К слову, бывший народный депутат Украины Александр Ржавский обратился к президенту Петру Порошенко в связи с убийством своего сына. Политик пожаловался на бездействие правоохранителей в расследовании преступления и призвал главу государства "помочь установить истину".