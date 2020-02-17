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      Убийство Окуевой и покушения на Мосийчука и Осмаева: опубликовали фильм-расследование

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      В сети появился фильм-расследование об убийстве Окуевой и покушении на ее мужа Осмаева и экс-нардепа Игоря Мосийчука / Коллаж 24 канала

      В сети опубликовали фильм-расследование об убийстве участницы войны на Донбассе Амины Окуевой. Также в фильме говорится о покушениях на ее мужа бойца-добровольца Адама Осмаева и на бывшего депутата Верховной Рады Игоря Мосийчука.

      Соответствующее видео появилось на канале "Свободный", который связывают с опальным нардепом от "Слуги народа" Александром Дубинским.

      Обратите внимание! За убийствами Окуевой и руководителя "Киевского метрополитена" стоит один человек: это россиянин

      Авторы расследования утверждают, что им вроде бы удалось взять интервью у человека, который принимал заказы на организацию терактов и ликвидацию людей. Имя мужчины – Beck Martin (Анзор). По словам журналистов, он сотрудничал со спецслужбами Австрии, начиная с 2008 года.

      "Более 10 лет Анзор принимал заказы на организацию терактов и ликвидацию различных граждан в Европе, Турции и других странах мира. В 2014 – 2015 годах Анзор получил заказ на ликвидацию трех человек в Украине: Адама Осмаева, Амины Окуевой, Игоря Мосийчука", – говорят авторы.

      К теме! Покушение на Мосийчука: следствие установило организатора, это – "личный палач" Кадырова

      Расследование относительно убийства Окуевой и покушения на Мосийчука: смотрите видео

      Что известно о покушении на Адама Осмаева

      1 июня на Подоле в Киеве произошла перестрелка, в результате которой огнестрельные ранения получили двое мужчин. Впоследствии стало известно, что одним из раненых оказался россиянин чеченского происхождения Адам Осмаев, которого подозревали в покушении на президента России Владимира Путина. Вместе со своей женой Аминой Окуевой они договорились о встрече с якобы французским журналистом, который и выстрелил в Осмаева. Окуева успела ранить нападавшего с наградного оружия

      Правоохранители обнаружили у стрелка загранпаспорт гражданина Украины на имя Александра Дакара. Однако впоследствии в СМИ появилась информация, что нападавшим оказался известный российский криминальный авторитет по прозвищу "Динго", которого связывают с лидером Чечни Рамзаном Кадыровым.

      Что известно об убийстве Амины Окуевой

      30 октября 2017 года на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха под Киевом неизвестные расстреляли авто Амины Окуевой и ее мужа Адама Осмаева. В результате нападения женщина погибла, а Осмаев получил ранение.

      Полиция взялась расследовать это дело как заказное убийство. Следователи считали, что к преступлению причастны российские террористические диверсионные группировки, которые действуют при поддержке российских спецслужб.

      Что известно о покушении на Игоря Мосийчука

      25 октября 2017 года в Соломенском районе Киева прогремел взрыв, в результате которого было ранено тогдашнего нардепа от "Радикальной партии" Игоря Мосийчука и политолога Виталия Балу. От взрыва погиб охранник-помощник Мосийчука Руслан Кушнир и прохожий Михаил Мормиль.

      3 апреля 2018 года в СБУ заявили, что они раскрыли это преступление. По словам уже экс-главы спецслужбы Василия Грицака, в этом деле задержали одного человека, еще двое тогда находились "на другой территории". Он добавил, что во время проведения обысков было изъято несколько килограммов тротила, РПГ-26, гранаты, другие вещи и документы, которые могут указывать на причастность задержанного человека к совершению этого преступления.

      Советуем ознакомиться! Резонансные убийства в Киеве: на каких этапах расследования громких смертей

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      17 февраля
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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Расследования Журналисты Покушение на Мосийчука Игорь Мосийчук Адам Осмаев Убийство Амины Окуевой
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