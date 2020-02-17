Убийство Окуевой и покушения на Мосийчука и Осмаева: опубликовали фильм-расследование

Что известно о покушении на Адама Осмаева

1 июня на Подоле в Киеве произошла перестрелка, в результате которой огнестрельные ранения получили двое мужчин. Впоследствии стало известно, что одним из раненых оказался россиянин чеченского происхождения Адам Осмаев, которого подозревали в покушении на президента России Владимира Путина. Вместе со своей женой Аминой Окуевой они договорились о встрече с якобы французским журналистом, который и выстрелил в Осмаева. Окуева успела ранить нападавшего с наградного оружия

Правоохранители обнаружили у стрелка загранпаспорт гражданина Украины на имя Александра Дакара. Однако впоследствии в СМИ появилась информация, что нападавшим оказался известный российский криминальный авторитет по прозвищу "Динго", которого связывают с лидером Чечни Рамзаном Кадыровым.

Что известно об убийстве Амины Окуевой

30 октября 2017 года на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха под Киевом неизвестные расстреляли авто Амины Окуевой и ее мужа Адама Осмаева. В результате нападения женщина погибла, а Осмаев получил ранение.

Полиция взялась расследовать это дело как заказное убийство. Следователи считали, что к преступлению причастны российские террористические диверсионные группировки, которые действуют при поддержке российских спецслужб.

Что известно о покушении на Игоря Мосийчука

25 октября 2017 года в Соломенском районе Киева прогремел взрыв, в результате которого было ранено тогдашнего нардепа от "Радикальной партии" Игоря Мосийчука и политолога Виталия Балу. От взрыва погиб охранник-помощник Мосийчука Руслан Кушнир и прохожий Михаил Мормиль.

3 апреля 2018 года в СБУ заявили, что они раскрыли это преступление. По словам уже экс-главы спецслужбы Василия Грицака, в этом деле задержали одного человека, еще двое тогда находились "на другой территории". Он добавил, что во время проведения обысков было изъято несколько килограммов тротила, РПГ-26, гранаты, другие вещи и документы, которые могут указывать на причастность задержанного человека к совершению этого преступления.

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