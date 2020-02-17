Убийство Окуевой и покушения на Мосийчука и Осмаева: опубликовали фильм-расследование
В сети опубликовали фильм-расследование об убийстве участницы войны на Донбассе Амины Окуевой. Также в фильме говорится о покушениях на ее мужа бойца-добровольца Адама Осмаева и на бывшего депутата Верховной Рады Игоря Мосийчука.
Соответствующее видео появилось на канале "Свободный", который связывают с опальным нардепом от "Слуги народа" Александром Дубинским.
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Авторы расследования утверждают, что им вроде бы удалось взять интервью у человека, который принимал заказы на организацию терактов и ликвидацию людей. Имя мужчины – Beck Martin (Анзор). По словам журналистов, он сотрудничал со спецслужбами Австрии, начиная с 2008 года.
"Более 10 лет Анзор принимал заказы на организацию терактов и ликвидацию различных граждан в Европе, Турции и других странах мира. В 2014 – 2015 годах Анзор получил заказ на ликвидацию трех человек в Украине: Адама Осмаева, Амины Окуевой, Игоря Мосийчука", – говорят авторы.
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Расследование относительно убийства Окуевой и покушения на Мосийчука: смотрите видео
Что известно о покушении на Адама Осмаева
1 июня на Подоле в Киеве произошла перестрелка, в результате которой огнестрельные ранения получили двое мужчин. Впоследствии стало известно, что одним из раненых оказался россиянин чеченского происхождения Адам Осмаев, которого подозревали в покушении на президента России Владимира Путина. Вместе со своей женой Аминой Окуевой они договорились о встрече с якобы французским журналистом, который и выстрелил в Осмаева. Окуева успела ранить нападавшего с наградного оружия
Правоохранители обнаружили у стрелка загранпаспорт гражданина Украины на имя Александра Дакара. Однако впоследствии в СМИ появилась информация, что нападавшим оказался известный российский криминальный авторитет по прозвищу "Динго", которого связывают с лидером Чечни Рамзаном Кадыровым.
Что известно об убийстве Амины Окуевой
30 октября 2017 года на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха под Киевом неизвестные расстреляли авто Амины Окуевой и ее мужа Адама Осмаева. В результате нападения женщина погибла, а Осмаев получил ранение.
Полиция взялась расследовать это дело как заказное убийство. Следователи считали, что к преступлению причастны российские террористические диверсионные группировки, которые действуют при поддержке российских спецслужб.
Что известно о покушении на Игоря Мосийчука
25 октября 2017 года в Соломенском районе Киева прогремел взрыв, в результате которого было ранено тогдашнего нардепа от "Радикальной партии" Игоря Мосийчука и политолога Виталия Балу. От взрыва погиб охранник-помощник Мосийчука Руслан Кушнир и прохожий Михаил Мормиль.
3 апреля 2018 года в СБУ заявили, что они раскрыли это преступление. По словам уже экс-главы спецслужбы Василия Грицака, в этом деле задержали одного человека, еще двое тогда находились "на другой территории". Он добавил, что во время проведения обысков было изъято несколько килограммов тротила, РПГ-26, гранаты, другие вещи и документы, которые могут указывать на причастность задержанного человека к совершению этого преступления.
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