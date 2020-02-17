Вбиство Окуєвої та замахи на Мосійчука та Осмаєва: опублікували фільм-розслідування

Що відомо про замах на Адама Осмаєва

1 червня на Подолі у Києві сталася стрілянина, внаслідок якої вогнепальні поранення отримали двоє чоловіків. Згодом стало відомим, що одним із поранених виявився росіянин чеченського походження Адам Осмаєв, якого підозрювали у замаху на президента Росії Володимира Путіна. Разом зі своєю дружиною Аміною Окуєвою вони домовилися про зустріч з нібито французьким журналістом, який і вистрелив в Осмаєва. Окуєва встигла поранити нападника із нагородної зброї

Правоохоронці виявили в стрільця закордонний паспорт громадянина України на ім’я Олександра Дакара. Проте згодом у ЗМІ з'явилась інформація, що нападником виявився відомий російський кримінальний авторитет на прізвисько "Дінго", якого пов'язують із лідером Чечні Рамзаном Кадировим.

Що відомо про вбивство Аміни Окуєвої

30 жовтня 2017 року на залізничному переїзді біля селища Глеваха, що під Києвом, невідомі розстріляли авто Аміни Окуєвої та її чоловіка Адама Осмаєва. Внаслідок нападу жінка загинула, а Осмаєв зазнав поранення.

Поліція взялася розслідувати цю справу як замовне вбивство. Слідчі вважали, що до злочину є причетними російські терористичні диверсійні угруповання, які діють за підтримки російських спецслужб.

Що відомо про замах на Ігора Мосійчука

25 жовтня 2017 року у Солом'янському районі Києва пролунав вибух, внаслідок якого було поранено тодішнього нардепа від "Радикальної партії" Ігора Мосійчука та політолога Віталія Балу. Від вибуху загинув охоронець-помічник Мосійчука Руслан Кушнір та перехожий Михайло Морміль.

3 квітня 2018 року у СБУ заявили, що вони розкрили цей злочин. За словами вже ексголови спецслужби Василя Грицака, у цій справі затримали одну особу, ще двоє тоді перебували "на іншій території". Він додав, що під час проведення обшуків було вилучено кілька кілограмів тротилу, РПГ-26, гранати, інші речі та документи, які можуть вказувати на причетність затриманої цієї людини до скоєння цього злочину.

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