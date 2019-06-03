Убийство полицейскими 5-летнего мальчика: подозреваемые стреляли не из служебного оружия

Стало известно, что сотрудники полиции, которые стреляли в 5-летнего мальчика, в момент криминального поступка находились не на службе и стреляли не из табельного оружия.

Об этом в комментариях 24 каналу сообщил спикер Национальной полиции Ярослав Тракало.

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Он подчеркнул, что именно Национальная полиция собрала первые доказательства и показания, благодаря которым и были задержаны подозреваемые. Тракало добавил, что всю необходимую информацию они передали Государственному бюро расследований, которое ведет это дело.

Сейчас проводится досудебное расследование относительно поведения полицейских в быту, поскольку задержанные подозреваемые в момент совершения стрельбы находились вне службы. Они стреляли не из табельного оружия,

– подчеркнул Тракало.

Какое именно было оружие у полицейских, стрелявших в ребенка – выяснит ГБР.

Кроме того, Василий Тракало выразил искренние соболезнования от всей Нацполиции относительно гибели мальчика.

"Это потеря не только для родных. Это большая потеря для всей Нацполиции, поэтому с нашей стороны семье будет оказана вся возможная поддержка. Надеюсь, что истина будет выяснена, а виновные – привлечены к уголовной ответственности", – добавил он.

Редакция 24 канала тоже выражает искреннее сожаление и соболезнования семье погибшего Кирилла.

Что известно об убийстве Кирилла полицейскими?

В Переяславе-Хмельницком 31 мая 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы, ему сделали операцию. Подозревают, что в ребенка стреляли двое пьяных полицейских. Их уже задержали.



Подозреваемые убеждали, что мальчик поскользнулся и упал. Ребенка прооперировали, однако никаких прогнозов медики не давали из-за критического состояние мальчика. У ребенка был полностью раздроблен череп, а вытащить пулю врачи так и не смогли. Вечером 3 июня мальчик умер.



Патрульным полицейским готовят подозрение с переквалификацией на умышленное убийство. 4 июня им будут избирать меру пресечения. Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей без права внесения залога.



В 21 час 3 июня активисты устраивают митинг и созывают всех неравнодушных собраться под Министерством внутренних дел в Киеве.