Убийство Шеремета: подозреваемой Дугарь суд продлил ночной домашний арест

Печерский райсуд Киева продлил ночной домашний арест Яне Дугарь до 31 мая. В то же время ей разрешили передвигаться не только по поселку, где она проживает, а по целому району. Дугарь – одна из подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Засідання в Печерському райсуді проходило лише за участю сторін захисту та обвинувачення. Причина – карантинні заходи в Україні, пише "Громадське".

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Прокурор у цій справі Сергій Зузак просив продовжити запобіжний захід Дугарь ще на два місяці.

Він це аргументував ризиками:

втечі підозрюваної,

тиску на свідків і експертів,

знищення речових доказів,

вчинення іншого злочину.

Крім того, Зузак заявив, що необхідно отримати результати приблизно 20 експертиз та провести додаткові слідчі дії.

Адвокати підозрюваної, зі свого боку, слова прокурора заперечили. Захисники наголошували на фальсифікації експертиз, а також розбіжності зросту та наявності свідків. Останні підтвердили перебування Яни Дугарь у Донецькій області у дні стеження за Шереметом.

Сама ж Дугарь зазначила, що не має стосунку до злочину, а підозра — це брехня.

Мені гидко дивитися та слухати кожного разу одне й те саме. Жодних доказів немає. Навпаки, є докази, які вказують, що я перебувала в госпіталі,

– каже вона.

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Підозрювана у справі Шеремета Яна Дугарь запевняє, що не могла відлучатися з госпіталю і впізнала на суді одного з поранених свідків pic.twitter.com/uVdH6jbSFU — hromadske (@HromadskeUA) January 17, 2020

До слова, напередодні суд залишив під вартою до 30 травня іншу підозрювану в організації вбивства Павла Шеремета – Юлію Кузьменко.

У чому саме підозрюють Яну Дугарь?Вона начебто проводила розвідку поблизу місця проживання журналіста Павла Шеремета напередодні його вбивства та фотографувала розташування камер відеоспостереження. Окрім того, слідство звинувачує Дугарь у зберіганні зброї, зокрема в її помешканні знайшли сумку за набором сапера. Сама підозрювана каже, що це речі іншого військового, з яким вона ділила помешкання.

Кого ще підозрюють у вбивстві Шеремета

Ветерана бойових дій на Донбасі, бійця Сил спецоперацій, музикантка Riffmaster Андрія Антоненка . На сьогодні він перебуває під вартою.

. На сьогодні він перебуває під вартою. Волонтерку та військового медика Юлію Кузьменко. За версією слідства, у ніч перед вбивством Шеремета вона разом з Антоненком закладали вибухівку під авто журналіста. А наступного ранку Кузьменко нібито підірвала цю вибухівку. Зараз жінка перебуває під вартою.

У справі також фігурують, але не отримали офіційних підозр:

Ветеран бойових дій на Донбасі з позивним "Буча " Владислав Грищенко . Він перебуває під вартою в іншій справі.

. Він перебуває під вартою в іншій справі. Військова з позивним "Пума" Інна Грищенко – дружина Владислава. Перебуває під домашнім арештом в іншій справі.

Сім’ю Грищенків затримали через підозру в підготовці вбивства Михайла Чекурака на Прикарпатті, яке так і не сталося.

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