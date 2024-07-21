Единственный, кто может стоять за убийством Фарион и радоваться ему

Я никогда не любил Ирину Фарион. Да и она не любила людей, отстаивающих либеральные ценности. Но убийство – это не украинский метод решения споров. Даже ценностных. Даже принципиальных.

Лучшая месть врагу

Майдан 2004 года, Майдан 2013 года. Начало полномасштабного вторжения 2022 года. Что общего?

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Что украинцы разных политических спектров становились вместе. Либералы вместе с консерваторами. Против врагов Украины. И неважно что нас разъединяет, потому что есть что-то единое, что держит нас вместе. И без этого единства невозможны были Оранжевая революция, Революция Достоинства, героизм зимы – весны 2022 года.

Поэтому единственный, кто может стоять за убийством Ирины Фарион или радоваться ему, – это тот самый враг, кого всегда бесила единство украинцев в критические моменты. Это Россия. Это тот враг, который организовывал в Украине политические убийства десятилетиями.

Какой возможный ответ на действия врага? Только единение. Всех спектров. Всех тех, кто любил Ирину Фарион и кто нет. Это единственный возможный ответ общему врагу. Врагу, который организует или провоцирует убийство для разъединения.

Наше единство – это лучшая месть. Месть врагу, которого это единство бесит и который способен убивать, чтобы это единство нарушить. Наше единство – это единственный предохранитель от будущих убийств. Потому что если враг увидит, что такие политические убийства разделяют нас, он будет продолжать. Ему будет безразлично, убивает он либералов или консерваторов.

Наше единство и совместное проживание трагедии гибели человека – это лучший ответ врагу, который не ценит ни одну жизнь. Это то, что отличает нас от врага. И это то, что формирует наше преимущество. И мы не можем это потерять.