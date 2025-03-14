В сети появилось видео допроса подозреваемого в убийстве Ганула: он назвал свое имя

СБУ и полиция задержали подозреваемого в убийстве украинского активиста Демьяна Ганула. В сети уже появилось видео допроса этого человека.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина" и местные одесские СМИ.

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По данным источников "РБК-Украина", имя подозреваемого в убийстве активиста Демьяна Ганула – Сергей Шалаев. В то же время правоохранители официально в своих сообщениях не раскрывали имени и фамилии этого человека.

На видео с допросом подозреваемого мужчины, которое появилось в СМИ и телеграм-каналах, можно услышать, что его зовут Сергей Сергеевич. Он 1978 года рождения и имеет воинское звание старшего лейтенанта.

Мужчина признался правоохранителям, что дома у него находится оружие, в частности пистолет и граната.

Допрос подозреваемого в убийстве Демьяна Ганула: смотрите видео

СМИ также пишут, что подозреваемый в убийстве Ганула ушел в СЗЧ меньше месяца назад – 23 февраля. Когда вину мужчины докажут в судебном порядке, то ему грозит тюрьма до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Убийство произошло всего в 350 метрах от полицейского участка. СМИ также отмечают, что подозреваемый заранее вызвал такси на точное время. Вероятно, он тщательно спланировал все, ведь авто уже ждало на месте.

К слову, в СБУ рассказали, что задержали подозреваемого в убийстве активиста Демьяна Ганула. Им оказался 46-летний дезертир. Сейчас правоохранители прорабатывают возможные мотивы преступления.