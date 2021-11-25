Убита смертью жениха: девушка во времена Голодомора вышила "свадебный" рушник опухшими руками

История Параски Полищук не оставит равнодушным ни одного человека, который хоть когда-то любил. Девушке во времена Голодомора было 19 лет. Она уже готовилась выходить замуж за любимого Ивана, но советская власть решила по-другому.

О том, насколько Голодомор 1932–1933 годов изменил жизнь молодой Параски, читайте в рамках проекта 24 канала "Голод и мор: память поколений". Подробнее об этой истории рассказал врио директора Александровского краеведческого музея Василий Билошапка.

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Рушник принадлежит этому музею. Его в 2005 году подарили родственники Параски Полищук. Тогда женщины уже не было среди живых.

Ничто не предвещало беды

Все происходило в селе Разумовка Кировоградской области. Любовь Ивана и Параски была такой сильной, что все село говорило о ней.

Параска и ее возлюбленный жили на одной стороне (часть села – 24 канал). Когда им было по 19 лет, решили пожениться,

– рассказал Билошапка.

В селах когда-то вышивание свадебного рушника было обязательным для невесты. Вот и Параска уже начала вышивать, как за село взялась советская власть.

Убит голодом

Семьи влюбленных, как и все односельчане, пытались спастись любым способом. Но голод был сильнее. Ивана не стало в 1933 году.

"Ее возлюбленный умер от голода. Несмотря на то, что свадьбы не будет, девушка решила до конца вышить этот рушник в память о своем возлюбленном", – сказал Билошапка.

Что особенного вышито на рушнике

Согласно последним данным ученых, в результате Голодомора-геноцида погибло. Из них

С первого взгляда он такой, как и все остальные свадебные рушники. Однако если присмотреться – можно понять и почувствовать боль одинокой девушки.

Вместо всех атрибутов свадебного рушника она вышила на полотне голубей, но повернула их в разные стороны.

"На свадебном рушнике обычно голубки повернуты друг к другу. Есть там еще грозди калины, листья винограда и надпись: "Милий, покидаєш мнє. Смерть не страшна мнє. За що сльози ллються. Любов дорога", – пояснил врио директора музея.



Рушник, вышитый Параской в 1933 году / Фото предоставил Василий Билошапка

Также на рушнике Параска вышила годы:

1914 – год их рождения;

1933 – год смерти возлюбленного.

Что известно об Иване

На рушнике также вышиты инициалы жениха – Ив. С. Однако кем был этот парень – неизвестно.

"Как я ни пытался установить, какой была фамилия любимого этой девушки, – в селе не помнят. Уже когда рушник оказался у нас, то этой женщины не было в живых", – отметил Билошапка.

О семье Ивана неизвестно вообще ничего.

Вероятнее всего, они тоже умерли от голода,

– предположил он.

Важно. Сайт 24 канала запустил проект "Голод и мор: память поколений", чтобы напомнить миру о миллионах убитых голодом украинцев. С 15 по 27 ноября на сайте опубликуем около 30 статей о Голодоморе-геноциде 1932–1933 годов. Мы расскажем истории людей, переживших страшное преступление коммунистического тоталитарного режима. Устами тех, кого уже нет среди нас, будут говорить их родные.

Автор проекта – руководитель отдела новостей сайта 24 канала Наталья Боднар.

Параска до конца жизни была верной Ивану

Параска умерла в возрасте 68 лет. Рушник в музей отдали дальние родственники, ведь женщина так и не вышла замуж, детей не рожала.

"Она осталась верной своему возлюбленному. Одинокой прожила всю жизнь и берегла этот рушник. Он висел в ее доме", – добавил Билошапка.



Параска Полищук в старости / Фото предоставил Василий Билошапка

Письмо умершего от голода

К слову, в Александровском краеведческом музее хранят письмо мужчины, написанное в 1933 году его сестре. Он просил у родственницы помощи.

Это село Красноселка. Написал он своей сестре в Кривой Рог. Мужчина писал, что у них очень большой голод и много людей умерло,

– рассказал Билошапка.

Мужчина в письме описывает всю ситуацию и просит сестру, чтобы та чем-то помогла и спасла от голодной смерти.

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Фрагмент из письма:

Дуже трудна моя жизнь.

Так страшно я оплошал, що Бог зна, що зо мною буде. Поддержки нема, мабуть, умру. На городі не попорано. Їсти совершенно нема чого. Оля і Саша померли.

Якщо можна, дорога сестрица, спаси мене от смерти. Буду тобі великим слугою.



Письмо брата, умирающего с голоду / Фото предоставил Василий Билошапка

Сестра сразу начала собирать продукты, хотя это было не так легко сделать, ведь страдали от голода и в Кривом Роге. Пока она приехала – ее брат уже умер.