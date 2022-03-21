Убитыми и ранеными: Россия признала потерю в войне свыше 26 тысяч своих военных

С начала полномасштабного вторжения России в Украину наши военные уничтожили около 15 тысяч рашистских оккупантов. Страна-агрессор постоянно пыталась скрыть потери своей живой силы, однако от правды, похоже, не удастся убежать.

К вечеру 21 марта, прокремлевское российское издание "Комсомольская правда" опубликовало материал, где сослалось на подсчеты собственных потерь Минобороны России – убитыми и ранеными в количестве 26 014 военных. Скриншоты материала опубликовал экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян на своей странице в фейсбуке.

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Россия наконец признала значительные потери живой силы в войне против Украины

В первые дни полномасштабной войны Минобороны России лгало, что никаких потерь живой силы у них нет. По итогам первой недели Кремль еле выжал из себя цифру в 500 погибших.

Представитель Минобороны России, в ответ на правдивые данные Генштаба Украины, раздраженно отрицал информацию украинских официальных каналов и рассказывал, что Украина манипулирует цифрами.

Вечером 21 марта "Комсомольская правда", ссылаясь на данные Минобороны России, написала, что российские вооруженные силы потеряли в войне против Украины:

мертвыми – 9 861 военнослужащий;

военнослужащий; ранеными – 16 153.

Конечно, это до сих пор гораздо меньше, чем официально заявляют в Генштабе Украины. Впрочем, и такие цифры – это шок даже для орков. Очевидно, Кремль уже не способен полностью отрицать правду, когда ежесуточно в Россию возвращаются тысячи 200-х и 300-х оккупантов.

Российское издание "Комсомольская правда" обнародовало данные о потерях живой силы рашистов от Минобороны России / Скриншот Владимира Омеляна

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