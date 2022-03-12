Заводят в подвал и пытают, – Зеленский о действиях оккупантов насчет мэров захваченных городов

Президент Украины Владимир Зеленский 12 марта рассказал журналистам о ситуации на фронте. В частности, он сказал, что оккупанты убивают всех мэров захваченных городов, которые не хотят сотрудничать.

Сейчас уже один человек погиб за свою позицию. А 11 марта также открыто похитили мэра Мелитополя, который сейчас может страдать от пыток. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на пресс-конференцию главы государства.

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"Видели такое в прошлом веке"

Владимир Зеленский отметил, что при входе в города, оккупанты требуют у мэров видеозапись. На нем руководители общин должны сказать, что "рады приветствовать россиян".

Мы видели такие террористические акты с вами в кино и в прошлом веке. Просто человека берут, завозят в подвал и убивают,

– сказал Владимир Зеленский.

Он добавил, что через лидеров других государств пытается достучаться до Путина, который не идет на диалог. Прежде всего сейчас пытаются добиться освобождения из плена мэра Мелитополя.

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