Убьют либо партизаны, либо свои: за коллаборантами из Херсонской области охотятся все

В первые же дни после оккупации Юга Украины, в Херсонской и Запорожской областях появились фанаты "русского мира", которые хотели проехаться в социальном лифте. Некоторые из них были спящими агентами российских спецслужб. Другие – обычные маргиналы, не имевшие шансов зарабатывать большие деньги.

По данным источников 24 канала в разведке, охота за гауляйтерами и коллаборантами на временно захваченных россиянами территориях Херсонской и Запорожской областей началась одновременно с деятельностью партизанских отрядов. Это событие совпало с относительной стабилизацией состава оккупационных "властей" в регионах.

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Как только стало понятно, кто из местных жителей претендует на какие-то руководящие "должности" и согласен сотрудничать с врагом, жизнь этих людей сразу оказалась в огромной опасности.

Охранники не помогут

Генералы российских спецслужб и армии с самого начала поняли, что найти определенную поддержку среди населения Херсонской области им не удастся.

Поскольку по путинскому плану оккупация должна была проходить, опираясь именно на коллаборантов, россияне сразу взяли всех гауляйтеров под охрану.

Сначала ценность каждого коллаборанта для Кремля была просто огромной, ведь даже некоторые ФСБшные агенты отказались от сотрудничества и сбежали с оккупированных территорий.

Позже оккупанты поняли, что оказались в патовой ситуации, и начали свозить гауляйтеров из России. Этот факт существенно снизил ценность каждого отдельного фаната "русского мира" с недавно оккупированных территорий.

Помимо того, что большинство предателей Украины мгновенно стали не слишком важны для российских генералов, на захваченных территориях начались интересные процессы пожирания пауков в стакане.

Некоторые российские генералы, оценив ситуацию, решили заменить тех или иных коллаборантов подконтрольными себе людьми.

Илкий вкус свинца почувствовали некоторые претенденты на гауляйтерские "должности" еще до того, как их объявили "мэрами" или посадили в нужные кресла. Даже те, кто собирался согласиться на сотрудничество с россиянами, начали отказываться от него.

Несмотря на обещания россиянами невероятной выгоды и увеличения состояния, задумываться о своей безопасности стал даже Владимир Сальдо, долгое время являвшийся мэром Херсона и народным депутатом и оказывающий немало влияния на регион.

Ведь даже он понял, что никакой гарантии безопасности не может быть даже для столь влиятельного в регионе человека. Ибо существуют как подковерные игры, внутри российского болота, так и славные украинские партизаны, которые показали себя очень эффективно.

Едва ли не каждый из гауляйтеров так или иначе жаловался своим кураторам на чувство страха и невозможность расслабиться даже в собственном доме. Многим из них россияне обещали повысить уровень безопасности, но этого не произошло.

Ироды, предавшие Украину, продолжают ходить по Херсону и другим городам, но при этом панически оглядываются вокруг.

Некоторые из коллаборантов переехали в другие квартиры, арендовали жилье или прячутся на ночь у родственников, лишь бы никто не мог установить их новое место жительства. Впрочем, существуют и те, кто, несмотря на невероятный страх, считает, что им удастся повторить судьбу Сергея Аксенова, который находится при "власти" уже более 8 лет. Но ведь всем коллаборантам нужно понять, что только единицы из них вообще смогут остаться в живых после оккупации Херсонщины. Более того, львиная часть любителей России не доживет до 2023 года даже если ВСУ не смогут деоккупировать регион к тому времени. И никакие охранники никого не спасут, потому что опасность есть повсюду.

Захарченко, "Моторола" и Плотницкий были уверены в собственной безопасности

Каждый, кто сотрудничает с российским режимом в оккупированных городах, должен помнить о том, что захватчики способны предать кого угодно. Александр Захарченко в свое время изрядно обогатился и вместе со своими кураторами подмял под себя чуть ли не весь оккупированный Донбасс. Кураторы остались, а вот главарь террористов поджарился в любимом и "надежно" защищенном ресторане. Кроме того, за безопасностью террориста следили как российские спецслужбы, так и вполне верные ему люди. Охраняли Захарченко гораздо лучше, чем условного Сальдо или Стремоусова.

Неожиданно для себя закончил жизнь и предводитель бандформирования "Спарта" Арсен Павлов, еще за день до собственной гибели кричавший о том, что "является богом на Донбассе". А затем произошел взрыв в лифте.

Так что спасения для тех, кто сотрудничает с оккупантами, на самом деле нет. Даже для тех, кто надеется в случае чего бежать в Россию и вести спокойную жизнь как Игорь Гиркин. Здесь уже нужно упомянуть пример бывшего главаря ОРЛО Валерия Болотова и "Коливана" Плотницкого, который, по некоторым данным, также находится на концерте Кобзона.