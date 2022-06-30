Убьют либо партизаны, либо свои: за коллаборантами из Херсонской области охотятся все
В первые же дни после оккупации Юга Украины, в Херсонской и Запорожской областях появились фанаты "русского мира", которые хотели проехаться в социальном лифте. Некоторые из них были спящими агентами российских спецслужб. Другие – обычные маргиналы, не имевшие шансов зарабатывать большие деньги.
По данным источников 24 канала в разведке, охота за гауляйтерами и коллаборантами на временно захваченных россиянами территориях Херсонской и Запорожской областей началась одновременно с деятельностью партизанских отрядов. Это событие совпало с относительной стабилизацией состава оккупационных "властей" в регионах.
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Как только стало понятно, кто из местных жителей претендует на какие-то руководящие "должности" и согласен сотрудничать с врагом, жизнь этих людей сразу оказалась в огромной опасности.
Охранники не помогут
- Генералы российских спецслужб и армии с самого начала поняли, что найти определенную поддержку среди населения Херсонской области им не удастся.
- Поскольку по путинскому плану оккупация должна была проходить, опираясь именно на коллаборантов, россияне сразу взяли всех гауляйтеров под охрану.
- Сначала ценность каждого коллаборанта для Кремля была просто огромной, ведь даже некоторые ФСБшные агенты отказались от сотрудничества и сбежали с оккупированных территорий.
- Позже оккупанты поняли, что оказались в патовой ситуации, и начали свозить гауляйтеров из России. Этот факт существенно снизил ценность каждого отдельного фаната "русского мира" с недавно оккупированных территорий.
- Помимо того, что большинство предателей Украины мгновенно стали не слишком важны для российских генералов, на захваченных территориях начались интересные процессы пожирания пауков в стакане.
- Некоторые российские генералы, оценив ситуацию, решили заменить тех или иных коллаборантов подконтрольными себе людьми.
- Илкий вкус свинца почувствовали некоторые претенденты на гауляйтерские "должности" еще до того, как их объявили "мэрами" или посадили в нужные кресла. Даже те, кто собирался согласиться на сотрудничество с россиянами, начали отказываться от него.
- Несмотря на обещания россиянами невероятной выгоды и увеличения состояния, задумываться о своей безопасности стал даже Владимир Сальдо, долгое время являвшийся мэром Херсона и народным депутатом и оказывающий немало влияния на регион.
- Ведь даже он понял, что никакой гарантии безопасности не может быть даже для столь влиятельного в регионе человека. Ибо существуют как подковерные игры, внутри российского болота, так и славные украинские партизаны, которые показали себя очень эффективно.
- Едва ли не каждый из гауляйтеров так или иначе жаловался своим кураторам на чувство страха и невозможность расслабиться даже в собственном доме. Многим из них россияне обещали повысить уровень безопасности, но этого не произошло.
- Ироды, предавшие Украину, продолжают ходить по Херсону и другим городам, но при этом панически оглядываются вокруг.
Некоторые из коллаборантов переехали в другие квартиры, арендовали жилье или прячутся на ночь у родственников, лишь бы никто не мог установить их новое место жительства. Впрочем, существуют и те, кто, несмотря на невероятный страх, считает, что им удастся повторить судьбу Сергея Аксенова, который находится при "власти" уже более 8 лет. Но ведь всем коллаборантам нужно понять, что только единицы из них вообще смогут остаться в живых после оккупации Херсонщины. Более того, львиная часть любителей России не доживет до 2023 года даже если ВСУ не смогут деоккупировать регион к тому времени. И никакие охранники никого не спасут, потому что опасность есть повсюду.
Захарченко, "Моторола" и Плотницкий были уверены в собственной безопасности
Каждый, кто сотрудничает с российским режимом в оккупированных городах, должен помнить о том, что захватчики способны предать кого угодно. Александр Захарченко в свое время изрядно обогатился и вместе со своими кураторами подмял под себя чуть ли не весь оккупированный Донбасс. Кураторы остались, а вот главарь террористов поджарился в любимом и "надежно" защищенном ресторане. Кроме того, за безопасностью террориста следили как российские спецслужбы, так и вполне верные ему люди. Охраняли Захарченко гораздо лучше, чем условного Сальдо или Стремоусова.
Неожиданно для себя закончил жизнь и предводитель бандформирования "Спарта" Арсен Павлов, еще за день до собственной гибели кричавший о том, что "является богом на Донбассе". А затем произошел взрыв в лифте.
Так что спасения для тех, кто сотрудничает с оккупантами, на самом деле нет. Даже для тех, кто надеется в случае чего бежать в Россию и вести спокойную жизнь как Игорь Гиркин. Здесь уже нужно упомянуть пример бывшего главаря ОРЛО Валерия Болотова и "Коливана" Плотницкого, который, по некоторым данным, также находится на концерте Кобзона.