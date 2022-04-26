Убьются об оборону, – Арестович о попытках россиян наступать на Кривой Рог
Источник:ютуб-канал Марка Фейгина
Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович прокомментировал планы россиян перейти в наступление в направлении Кривого Рога. Это город в Днепропетровской области.
Алексей Арестович добавил, что в этом контексте возникает один вопрос: для чего российские захватчики это делают.
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По словам советника главы ОП, российский генерал Дворников наверняка стремится наступать везде для выполнения приказов политического руководства. По его мнению, враг не будет иметь успеха в этом направлении.
Я думаю, они убьются там об оборону и все. И не будут больше наступать,
– заявил Арестович.
Он добавил, что это очень удивительное решение. По его словам, есть еще одна странная деталь: оккупанты наступают везде, что противоречит базовым принципам ведения боя, которые должны понимать российские военные. Советник главы ОП отметил, с военной точки зрения, этот план – это чрезвычайная глупость.
Они сильно ускоряют скорость своей утилизации и уменьшают шансы на успех в разы. Ну ладно, мы согласны, мы "за". Нам нравится такой способ войны. Вот чего точно не нужно было делать – наступать на Кривой Рог,
– добавил Алексей Арестович.
По его мнению, враг еще раз демонстрирует пример новой образцовой глупости в этой войне. Советник главы ОП также сказал, что россияне руководствуются не военной логикой, а политической.К теме! Глава Военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что россияне увеличили интенсивность обстрелов населенных пунктов в Днепропетровской области в направлении города. К счастью, ВСУ отражают все попытки атак оккупантов.
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