Издание "РБК-Украина", ссылаясь на источник в правоохранительных органах, рассказали, что речь идет об "Укрэнерго" и строительстве подстанции "Кременская" на территории Луганской области. Обвинительный акт в отношении подозреваемых уже направили в суд.

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СБУ разоблачила коррупцию на государственном энергопредприятии

В СБУ рассказали, что разоблачили масштабную коррупцию на ведущем государственном энергетическом предприятии.

По предварительным данным, на строительстве только одного из объектов этого общества злоумышленники нанесли ущерб государству на около 384 миллиона гривен. Все – из-за заведомо завышенной стоимости работ,

– рассказали в СБУ.

Также ведомство установило, что к этому причастны:

председатель тендерного комитета госпредприятия;

а также его заместитель.

"Используя свое служебное положение, они безосновательно отклонили наиболее экономически выгодное предложение на строительство стратегического объекта. Зато злоумышленники помогли выиграть тендер другой компании", – сообщили в ведомстве.

Досудебное расследование уже завершили. Чиновников обвинили в:

совершении преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией;

злоупотреблении властью или служебным положением.

Следователи Нацполиции рассказали, что направили обвинительный акт в суд. Должностным лицам грозит тюрьма на срок до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Также – штраф от 8500 до 17000 гривен.

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