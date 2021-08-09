Видання "РБК-Україна", посилаючись на джерело в правоохоронних органах, розповіли, що мовиться про "Укренерго" та будівництво підстанції "Кремінська" на території Луганської області. Обвинувальний акт щодо підозрюваних вже скерували в суд.
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СБУ викрила корупцію на державному енергопідприємстві
У СБУ розповіли, що викрили масштабну корупцію на провідному державному енергетичному підприємстві.
За попередніми даними, на будівництві лише одного з об'єктів цього товариства зловмисники завдали збитки державі на близько 384 мільйони гривень. Усе – через свідомо завищену вартість робіт,
– розповіли в СБУ.
Також відомство встановило, що до цього причетні:
- голова тендерного комітету держпідприємства;
- а також його заступник.
"Використовуючи своє службове становище, вони безпідставно відхилили найбільш економічно вигідну пропозицію на будівництво стратегічного об'єкту. Натомість зловмисники допомогли виграти тендер іншій компанії", – повідомили у відомстві.
Досудове розслідування вже завершили. Посадовців звинуватили у:
- вчиненні злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією;
- зловживанні владою або службовим становищем.
Слідчі Нацполіції розповіли, що скерували обвинувачувальний акт до суду. Посадовцям загрожує тюрма на строк до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Також –штраф від 8500 до 17000 гривень.
Подібні викриття СБУ
- 9 серпня СБУ в Одеській області заблокувала масштабний міжрегіональний "конвертаційний центр". Лише у 2020 році через махінації з податками держава втратила понад 600 мільйонів гривень.
- СБУ затримала колишнього керівника виробничого підрозділу Укрзалізниці. Його підозрюють у привласненні майже 1 мільйона гривень, виділених на ремонт колійних машин. Чоловіку повідомили про підозру.
- 7 серпня Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжні заходи представникам "Нацкорпусу". СБУ затримала їх 5 серпня за обвинуваченням у рекеті та створенні організованого злочинного угруповання.