Про це в ефірі 24 каналу розповів Вадим Валько, член Автомайдану та юрист Центру протидії корупції. При обранні запобіжного заходу, наприклад, у вигляді тримання під вартою, суд все одно зобов'язаний був би призначити якусь альтернативну заставу, яку Чаус, ймовірно, міг би сплатити.

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"Цілодобовий домашній арешт обмежує територію перебування Чауса лише тим місцем, яке визначене в ухвалі суду, носіння електронного браслета теж дає якісь додаткові гарантії", – сказав юрист ЦПК.

Те, що Чаусу все одно обрали запобіжний захід, пов'язаний з певним обмеженням свободи, означає, що підозра була обгрунтована. Крім того, те, що запобіжний захід обрав Вищий антикорупційний суд і клопотання передавали детективи Національного антикорупційного бюро означає, що віддавати цю справу іншому органу буде незаконно, сказав Валько.

"Насправді якщо й самі мотиви рішення до кінця не зрозумілі через закритий характер засідання, то те, що це рішення несе у собі багато плюсів – також очевидний факт", – зазначив юрист Центру протидії корупції.

Чи може Чаус попросити політичного притулку

Вадим Валько заперечив можливість того, що Микола Чаус найближчим часом попросить політичного притулку в іншої країни.

"Він перебуває на території України. Поки територію держави він не покине, політичного притулку він просити не зможе. Наскільки я розумію, у нього було зобов'язання здати закордонний паспорт і те, що у справі про викрадення з Молдови він перебуває під особливим захистом Служби безпеки України, тобто без сприяння СБУ, він покинути квартиру не зможе", – сказав Вадим Валько.

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