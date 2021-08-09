Про те, що САП оскаржує запобіжний захід Чаусу, виданню у коментарі повідомила прессекретарка відомства Ольга Постолюк.

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САП оскаржує рішення суду щодо Чауса

Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала апеляційну скаргу на рішення ВАКС щодо обрання запобіжного заходу Чаусу. Просимо обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою,

– розповіла Постолюк.

Нагадаємо, ВАКС 4 серпня обрав запобіжний захід Миколі Чаусу – цілодобовий домашній арешт.

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