Про те, що САП оскаржує запобіжний захід Чаусу, виданню у коментарі повідомила прессекретарка відомства Ольга Постолюк.
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САП оскаржує рішення суду щодо Чауса
Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала апеляційну скаргу на рішення ВАКС щодо обрання запобіжного заходу Чаусу. Просимо обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою,
– розповіла Постолюк.
Нагадаємо, ВАКС 4 серпня обрав запобіжний захід Миколі Чаусу – цілодобовий домашній арешт.
Справа Чауса: коротко про головне
- Миколу Чауса затримали на хабарі у 150 тисяч доларів ще у 2016 році. На задньому дворі його будинку правоохоронці знайшли закопані трилітрові банки з тисячами доларів.
- Згодом суддя втік до Молдови. А у 2021 році з'явилася інформація, що його звідти викрали. Однак пізніше сам Чаус записав відео, де заявив, що його нібито викрали набагато раніше.
- 30 липня екссуддю помітили у селі на Вінниччині – він прийшов у сільську раду, після чого опинився у співробітників СБУ.
- У НАБУ повідомили, що правоохоронці, які затримали суддю Чауса, не виходять на зв'язок із детективами. Вони влаштували погоню за авто СБУ, в якому мав би бути Чаус.
- Опісля у спецслужбі запевнили, що не "викрадали" Чауса, а "він сам попросив допомоги".