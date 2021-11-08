По версии следствия, фигуранты создали коррупционную схему. Они контролировали шахты и заключали договоры с нарушениями.

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Как действовали фигуранты

Они установили контроль за государственными закупками трех госпредприятий:

  • ГП "Селидовуголь",
  • ГП "Мирноградуголь",
  • ГП "Шахтоуправление Южнодонбасское №1".

В 69 закупках шахт нашли нарушения законодательства. Например, договоры на поставку получала одна компания.

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