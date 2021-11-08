По версии следствия, фигуранты создали коррупционную схему. Они контролировали шахты и заключали договоры с нарушениями.
Читайте также 70 тысяч взятки за хранение товара: руководителя госпредприятия поймали "на горячем"
Как действовали фигуранты
Они установили контроль за государственными закупками трех госпредприятий:
- ГП "Селидовуголь",
- ГП "Мирноградуголь",
- ГП "Шахтоуправление Южнодонбасское №1".
В 69 закупках шахт нашли нарушения законодательства. Например, договоры на поставку получала одна компания.
Последние новости о коррупционных скандалах
- В начале ноября киевская прокуратура провела ряд масштабных обысков в помещениях "Укргидроэнерго", Консорциума "НПО "Укргидроэнергострой" и их подрядных организаций. Должностных лиц этих учреждений заподозрили в хищении 60 миллионов гривен.
- Начальника Управления государственного архитектурно-строительного контроля Черкасского городского совета приговорили к 6 годам тюрьмы за взятку.
- На Киевщине военный комиссар за 4 тысячи долларов хотел выдать военные билеты с указанием о непригодности к службе.