За версією слідства, фігуранти створили корупційну схему. Вони контролювали шахти та укладали договори з порушеннями.
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Як діяли фігуранти
Вони встановили контроль за державними закупівлями трьох держпідприємств:
- ДП "Селидіввугілля",
- ДП "Мирноградвугілля",
- ДП "Шахтоуправління Південнодонбаське №1".
У 69 закупівлях шахт знайшли порушення законодавства. Наприклад, договори на постачання отримувала одна компанія.
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