Суд вынес приговор – 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Также у чиновника забрали ранг должностного лица органа местного самоуправления.
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Он не будет иметь права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком 3 года.
Что совершил чиновник
Обвиняемый не признал свою вину. Однако прокуроры доказали, что он просил у директора ООО "Черкассельбуд" деньги за непроведение внеплановой проверки обществом правильности ввода объектов строительства в эксплуатацию.
Сторона защиты не согласна с приговором, обжаловала его в апелляционной и кассационной инстанциях. Адвокаты настаивали на отмене судебного решения и оправдании чиновника.
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