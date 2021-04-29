Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов вважає, що уряд не порушив свої повноваження під час звільнення голови правління та наглядової ради НАК "Нафтогаз України". Урядовець каже, що незадовільні результати роботи керівництва компанії було видно неозброєним оком.

Немчінов отмечает, что корпоратизация управления государственными предприятиями остается целью украинской власти. Ведь именно таким образом управление в госсекторе становится более эффективным.

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Правительство не имело права на бездействие, – Немчінов

Пока в Украине не разработаны критерии оценки результативности работы наблюдательных советов. Однако, отметил министр, в ситуации с "Нафтогазом" все было очевидно.

Убытки и невыполнение планов по росту добычи газа – факт нашей реальности (немного цифр – о 11,5 миллиарда долларов прибыли и 19 миллиардов убытков в итоге). В такой ситуации правительство не имело права на бездействие,

– написал Немчинов.

Чиновник уверяет, что Кабмин придерживался необходимых процедур. Он считает, что решение о замене руководителя было правильным. Что касается наблюдательного совета-то он продолжит работать.

Коболев считает решение об увольнении нелегитимным

Отметим, что сам экс-глава "Нафтогаза" Андрей Коболев считает решение о своем увольнении нелегитимным. Этим шагом, подчеркнул Коболев, Кабмин сделал беспрецедентную вещь – де-факто указал всем руководителям государственных компаний, что наблюдательный совет потерял свою важность.

Обратите внимание! Кабмин принял решение об увольнении Коболева 28 апреля. На его место сразу назначили бывшего исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко. Также правительство признало неудовлетворительной работу наблюдательного совета.