Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов вважає, що уряд не порушив свої повноваження під час звільнення голови правління та наглядової ради НАК "Нафтогаз України". Урядовець каже, що незадовільні результати роботи керівництва компанії було видно неозброєним оком.

Немчінов наголошує, що корпоратизація управління державними підприємствами залишається ціллю української влади. Адже саме таким чином управління у держсекторі стає більш ефективним.

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Уряд не мав права на бездіяльність, – Немчінов

Поки що в Україні не розроблені критерії оцінювання результативності роботи наглядових рад. Проте, зазначив міністр, у ситуації з "Нафтогазом" усе було очевидно.

Збитки та невиконання планів по зростанню видобутку газу – факт нашої реальності (трішки цифр – про 11,5 мільярда плану прибутку та 19 мільярдів збитків у підсумку). В такій ситуації уряд не мав права на бездіяльність,

– написав Немчінов.

Урядовець запевняє, що Кабмін дотримався необхідних процедур. Він вважає, що рішення про заміну керівника було правильним. Щодо наглядової ради – то вона продовжить працювати.

Коболєв вважає рішення про звільнення нелегітимним

Зазначимо, що сам ексголова "Нафтогазу" Андрій Коболєв вважає рішення про своє звільнення нелегітимним. Цим кроком, наголосив Коболєв, Кабмін зробив безпрецедентну річ – де-факто вказав усім керівникам державних компаній, що наглядова рада втратила свою важливість.

Зверніть увагу! Кабмін ухвалив рішення про звільнення Коболєва 28 квітня. На його місце одразу призначили колишнього виконувача обов'язків міністра енергетики Юрія Вітренка. Також уряд визнав незадовільною роботу наглядової ради.