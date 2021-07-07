Убыточные карьеры «УЗ» забрал под контроль глава транспортного комитета Кисель – СМИ

Глава комитета Верховной рады по вопросам транспорта Юрий Кисель монополизировал доступ к карьерам «Укрзализныци», закупка продукции осуществляется только через компании-посредники, связанные с ним

Издание напоминает, что карьеры по добыче песка, гранита, щебня и прочих стройматериалов в структуре «Укрзализныци» относятся к филиалу «Центр управления промышленностью». Около 40-50% всего сырья идет на потребности УЗ, еще часть поступает в рынок без коммерческих наценок - например, для нужд строительства дорог «Укравтодором».



На сегодняшний день «УЗ» располагает спецразрешениями на разработку 16 месторождений гранита, монцонита, андезита, диорита в Полтавской, Житомирской, Винницкой, Кировоградской, Черкасской, Закарпатской, Донецкой, Ривненской, Запорожской, Львовской и Днепропетровской областях. Также у компании есть еще шесть карьеров, действие спецразрешений на которые либо закончилось, либо не продлевалось.

«Монопольный доступ к карьерам УЗ или к их приватизации дает не только гарантированный сбыт продукции железнодорожникам, которые постоянно нуждаются в стройматериалах, но и перспективы неплохого заработка на «Большом строительстве», которое также стало крупным потребителем щебня, гравия и песка. Именно поэтому «теневая» борьба за влияние на ЦУП более чем ожесточенная», – говорится в материале.

Большинство карьеров стабильно показывают убытки. Так, по последним доступным в СМИ данным, за 2020 год карьеры «УЗ» показали убыток в 255 млн грн. и еще 50 млн за первые полгода 2021 года. Примерно с 2016-2017 годов чиновники регулярно говорили о необходимости «избавиться от непрофильных активов», среди которых называли и карьеры. От такой распродажи рассчитывали получить в бюджет не менее 5-7 млрд грн., которые планировалось реинвестировать в развитие «УЗ».

Карьеры регулярно становятся объектом внимания правоохранительных органов. Например, в августе 2019 года НАБУ сообщило о подозрении бывшему директору Трудовского карьера в растрате 1,2 млн гривен при экспорте щебня в Россию. В феврале 2020 года СБУ выявила незаконный частный карьер, организованный чиновниками «УЗ» на 60 га земли на Житомирщине на территории государственного карьера, принадлежащего предприятию. Убытки от ущерба окружающей среде в СБУ оценили в 1,3 млрд грн. В апреле 2021 года Офис Генпрокурора предъявил подозрение экс-главе Центра управления промышленностью в халатности: она «не уследила» за незаконными взрывами на одном из карьеров, что позволило злоумышленникам добыть на объекте сырья на полмиллиарда гривень.

В 2019 году СМИ сообщали, что доступ к карьерам «УЗ» через приближенные компании монополизировало окружение народного депутата Юрия Корявченкова («Юзика»). Однако как минимум со средины 2020 года это уже неактуальная информация. По данным источников, во времена министра инфраструктуры Владислава Криклия, вопросы щебневых карьеров «УЗ» курировал Онисе Данелия, его советник и сын бизнес-партнера Юрия Киселя по Кривому Рогу Гиоргия Данелия (баллотировался от партии Саакашвили «Рух нових сил» в парламент 2019 года).



Несмотря на то, что семья Данелия занимается торговлей и ресторанным бизнесом, по факту они помогают Киселю контролировать рынок «излишков» стройматериалов, которые «УЗ» продает по вполне рыночным ценам.

«Таким образом, кроме схемы заработка на аттестации моряков, схем с дорожно-строительными подрядами, участия в скандалах по типу «Криворожгейта», Кисель решил «подмять» под себя еще и промышленное направление железной дороги. Участники рынка утверждают, что это стало следствием неудавшейся попытки провести теневую приватизацию карьеров со стороны Криклия: как только стало понятно, что распродажи в ближайшее время ждать не стоит, Кисель тут же решил «застолбить» за собой место монопольного «смотрящего» над отраслью»,

– говорится в материале.

Появление «эксклюзивных» посредников на щебневых и гранитных карьерах УЗ способствует существенному повышению цен на продукцию, а значит - удорожает строительство объектов в рамках «Большого строительства», - резюмируют журналисты.