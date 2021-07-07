Видання ZN.UA нагадує, що кар'єри з видобутку піску, граніту, щебеню та інших будматеріалів у структурі Укрзалізниці належать до філії "Центр управління промисловістю". Близько 40–50% всієї сировини йде на потреби УЗ, ще частина надходить в ринок без комерційних націнок – наприклад, для потреб будівництва доріг "Укравтодором".

На сьогоднішні УЗ має у своєму розпорядженні спецдозволів на розробку 16 родовищ граніту, монцонітів, андезиту, діориту в Полтавській, Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській, Черкаській, Закарпатській, Донецькій, Рівненській, Запорізькій, Львівській та Дніпропетровській областях. Також у компанії є ще 6 кар'єрів, дія спецдозволів на які або закінчилося, або не продовжена.

Монопольний доступ до кар'єрів УЗ або до їх приватизації дає не тільки гарантований збут продукції залізничникам, які постійно потребують будматеріалах, а й перспективи непоганого заробітку на "Великому будівництві", яке також стало великим споживачем щебеню, гравію та піску. Саме тому "тіньова" боротьба за вплив на ЦУП більш ніж запекла,

– йдеться в матеріалі.

Більшість кар'єрів стабільно показують збитки. Так, за останніми доступними в ЗМІ даними, за 2020 рік кар'єри УЗ показали збиток у 255 млн грн і ще 50 млн за перші пів року 2021 року. Приблизно з 2016–2017 років чиновники регулярно говорили про необхідність "позбутися непрофільних активів", серед яких називали і кар'єри. Від такого розпродажу розраховували отримати в бюджет не менше 5–7 млрд грн, які планувалося реінвестувати в розвиток УЗ.

Кар'єри регулярно стають об'єктом уваги правоохоронних органів. Наприклад, у серпні 2019 року НАБУ повідомило про підозру колишньому директору Трудовської кар'єра в розтраті 1,2 млн гривень при експорті щебеню в Росію. У лютому 2020 року СБУ виявила незаконний приватний кар'єр, організований чиновниками УЗ на 60 га землі на Житомирщині на території державного кар'єра, що належить підприємству. Збитки від шкоди навколишньому середовищу в СБУ оцінили в 1,3 млрд грн. У квітні 2021 року Офіс Генпрокурора пред'явив підозру ексглаві "Центру управління промисловістю" в халатності: вони "не встежили" за незаконними вибухами на одному з кар'єрів, що дозволило зловмисникам добути на об'єкті сировини на пів мільярда гривень.

У 2019 ЗМІ повідомляли, що доступ до кар'єрів УЗ через наближені компанії монополізувало оточення народного депутата Юрія Корявченкова ("Юзика"). Однак як мінімум з середини 2020 роки це вже неактуальна інформація. За даними джерел, за часів міністра інфраструктури Владислава Криклія, питаннями щебеневих кар'єрів УЗ курирував Онисим Данелія, його радник і син бізнес-партнера Юрія Кисіля по Кривому Рогу Георгія Данелія (балотувався від партії Саакашвілі "Рух Нових сил" у парламент 2019 року).

Попри те, що сім'я Данелія займається торгівлею і ресторанним бізнесом, за фактом вони допомагають Киселю контролювати ринок "надлишків" будматеріалів, які УЗ продає за цілком ринковими цінами.

Таким чином, крім схеми заробітку на атестації моряків, схем з дорожньо-будівельними підрядами, участі в скандалах за типом "Кріворожгейта", Кісєль вирішив "підім'яти" під себе ще й промисловий напрямок залізниці. Учасники ринку стверджують, що це стало наслідком невдалої спроби провести тіньову приватизацію кар'єрів з боку Криклія: як тільки стало зрозуміло, що розпродажі найближчим часом чекати не варто, Кісєль тут же вирішив "застовпити" за собою місце монопольного "смотрящого" над галуззю,

– йдеться в матеріалі.

Поява "ексклюзивних" посередників на щебеневих і гранітних кар'єрах УЗ сприяє суттєвому підвищенню цін на продукцію, а значить – подорожчає будівництво об'єктів у рамках "Великого будівництва", резюмують журналісти.