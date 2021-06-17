Как видно на кадрах, распространенных в сети, большая часть села разрушена пожаром. На улицах лежат обугленные тела домашних животных.

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Подробности от местного жителя

По словам жителя села, который на условиях анонимности общался с журналистами, уцелели лишь 10 из 237 домов. Когда 15 июня солдаты с огнестрельным оружием зашли в Кин Ма, почти все местные успели сбежать. По его мнению, войска ищут членов сельских сил обороны, предназначенных для защиты от хунты. Большинство из них вооружены самодельными охотничьими ружьями.

У М'янмі згоріло ціле село
Военная хунта сожгла село в центре Мьянмы / Фото AP

Силы обороны заблаговременно предупредили местных жителей о прибытии войск. После этого в Кин Ма остались только до 5 человек. Хунта обыскала дома в селе и когда ничего там не нашла, их начали поджигать.

Мы не решаемся вернуться в деревню. Думаем, это еще не конец. Поэтому переедем в другое место. Даже если вернемся, нам негде остаться, все сгорело,
– пояснил собеседник издания.

Он предположил, что погибли 3 человека: мальчик-пастух, получивший ранение в бедро, и пожилая пара, которая не сумела убежать. В то же время в СМИ сообщают, что пара провела без вести.

Военный переворот в Мьянме: что происходит

  • 1 февраля 2021 года военная хунта Мьянмы осуществила в стране военный переворот и отстранила от власти гражданское руководство страны.
  • Военные объявили чрезвычайное положение и бросили за решетку президента Он Мьин и лидера правящей партии "Национальная лига за демократию" Аун Сан Су Чжи.
  • Местные правозащитники заявили, что за время протестов против военного переворота хунта убила более 1 000 человек, еще около 4 000 – ранены. В то же время главарь военных, захвативших власть, сообщал о 350 жертв.

Граждане страны сопротивляются

Сельские силы обороны намерены сформировать будущую оппозиционную федеральную армию. Некоторые из них уже объединились с группами этнических меньшинств в приграничных районах.

После того как военная хунта захватила власть в стране, там возникло движение ненасильственного гражданского неповиновения. При этом, попытки подавить сопротивление наоборот его подпитывали.