Как видно на кадрах, распространенных в сети, большая часть села разрушена пожаром. На улицах лежат обугленные тела домашних животных.

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Подробности от местного жителя

По словам жителя села, который на условиях анонимности общался с журналистами, уцелели лишь 10 из 237 домов. Когда 15 июня солдаты с огнестрельным оружием зашли в Кин Ма, почти все местные успели сбежать. По его мнению, войска ищут членов сельских сил обороны, предназначенных для защиты от хунты. Большинство из них вооружены самодельными охотничьими ружьями.



Военная хунта сожгла село в центре Мьянмы / Фото AP

Силы обороны заблаговременно предупредили местных жителей о прибытии войск. После этого в Кин Ма остались только до 5 человек. Хунта обыскала дома в селе и когда ничего там не нашла, их начали поджигать.

Мы не решаемся вернуться в деревню. Думаем, это еще не конец. Поэтому переедем в другое место. Даже если вернемся, нам негде остаться, все сгорело,

– пояснил собеседник издания.

Он предположил, что погибли 3 человека: мальчик-пастух, получивший ранение в бедро, и пожилая пара, которая не сумела убежать. В то же время в СМИ сообщают, что пара провела без вести.

Военный переворот в Мьянме: что происходит

1 февраля 2021 года военная хунта Мьянмы осуществила в стране военный переворот и отстранила от власти гражданское руководство страны.

Военные объявили чрезвычайное положение и бросили за решетку президента Он Мьин и лидера правящей партии "Национальная лига за демократию" Аун Сан Су Чжи.

Местные правозащитники заявили, что за время протестов против военного переворота хунта убила более 1 000 человек, еще около 4 000 – ранены. В то же время главарь военных, захвативших власть, сообщал о 350 жертв.

Граждане страны сопротивляются

Сельские силы обороны намерены сформировать будущую оппозиционную федеральную армию. Некоторые из них уже объединились с группами этнических меньшинств в приграничных районах.

После того как военная хунта захватила власть в стране, там возникло движение ненасильственного гражданского неповиновения. При этом, попытки подавить сопротивление наоборот его подпитывали.