Як видно на кадрах, поширених у мережі, велика частина села зруйновано пожежею. На вулицях лежать обвуглені тіла свійських тварин.

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Подробиці від місцевого мешканця

За словами мешканця села, який на умовах анонімності спілкувався з журналістами, вціліли лише 10 із 237 будинків. Коли 15 червня солдати із вогнепальною зброєю зайшли у Кін Ма, майже усі місцеві встигли втекти. На його думку, війська шукають членів сільських сил оборони, створених для захисту від хунти. Більшість із них озброєні саморобними мисливськими рушницями.

У М'янмі згоріло ціле село
Військова хунта спалила село у центрі М'янми / Фото AP

Сили оборони завчасно попередили місцевих мешканців про прибуття військ. Після цього у Кін Ма залишилися лише до 5 людей. Хунта обшукала будинки селян й коли нічого там не знайшла, їх почали підпалювати.

Ми не наважуємося повернутися в село. Думаємо, це ще не кінець. Тож переїдемо деінде. Навіть якщо повернемося, нам ніде залишитися, все згоріло,
– пояснив співрозмовник видання.

Він припустив, що загинуло 3 людей: хлопчик-пастух, який отримав поранення в стегно, та літня пара, яка не зуміла втекти. Водночас у ЗМІ повідомляють, що пара провела безвісти.

Військовий переворот у М'янмі: що відбувається

  • 1 лютого 2021 року військова хунта М'янми здійснила у країні військовий переворот й відсторонила від влади цивільне керівництво країни.
  • Військові оголосили надзвичайний стан й кинули за ґрати президента Він М'їна та лідерку керівної партії "Національна ліга за демократію" Аун Сан Су Чжі.
  • Місцеві правозахисники заявили, що за час протестів проти військового перевороту хунта вбила понад 1 тисячу людей, ще близько 4 тисячі – поранені. Водночас ватажок військових, які захопили владу, повідомляв про 350 жертв.

Громадяни країни чинять опір

Сільські сили оборони мають намір сформувати майбутню опозиційну федеральну армію. Деякі з них вже об'єдналися з групами етнічних меншин у прикордонних районах.

Після того, як військова хунта захопила владу в країні, там виник рух ненасильницької громадянської непокори. При цьому, спроби придушити опір навпаки його підживлювали.