Так, самій большой грех граждан Беларуси – это их пассивность. Такое мнение 24 каналу высказал политолог Николай Давидюк.
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Украинцы долго помнят внешних врагов
По его словам, в 2020 году белорусы просили помощи в борьбе с режимом Лукашенко, а сейчас украинцы имеют такую "благодарность". "У нас короткая генетическая память внутри страны, но внешних врагов мы помним очень долго", – подчеркнул Давидюк.
Он отметил, что в настоящее время задача Украины активизировать "остатки адекватности" белорусов. Более того, революция в Беларуси или военный переворот является нашим геополитическим интересом.
Допустить кровопролитие Беларуси против Украины будет ошибкой. Да, стреляют из их баз, но делают это россияне. В Украине и мире это еще четко осознают,
– подчеркнул политолог.
По его мнению, если допустить заход на территорию нашего государства войска Беларуси, то это кардинально изменит отношение к стране. И, прежде всего, будут манипулировать этим россияне.
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У белорусов есть возможность сбросить режим Лукашенко
Давидюк отметил, что сегодня белорусское партизанское движение недостаточно. Так, каждый белорусский партизан должен стать революционером и свергнуть власть. Кроме того, Лукашенко остался один, а российские войска заняты войной в Украине.
У вас (белорусов – 24 канал) есть супершанс сбросить диктатора,
– подчеркнул политолог.
Давидюк прокомментировал участие Беларуси в войне против Украины: смотрите видео
Участие Беларуси в войне против Украины: что известно
- Россия с начала полномасштабного вторжения в наше государство использует территорию Беларуси в своих целях. Так, на аэродроме в Мачулищах расположена российская военная техника. В частности, сверхзвуковые истребители и ракетные контейнеры.
- В то же время, самопровозглашенный лидер Беларуси Лукашенко заверил, что не собирается посылать в Украину своих военнослужащих. Он сказал, что "белорусам в Украине делать нечего".
- 2 ноября министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил о том, что Россия и Беларусь будут проводить совместные учения. Делается это конечно же – якобы для сохранения военной безопасности страны.
- В Генштабе отметили, что наступление с Севера может произойти не раньше чем через 2 – 3 месяца. Так, Вооруженные Силы пока не фиксируют никаких признаков формирования наступательных группировок врага