Россия выдвинула условие для участия Европы в переговорах

Россия готова допустить страны Европы к предстоящим переговорам о прекращении войны в Украине. Однако она заявляет, что для этого европейские государства должны доказать свою искреннюю готовность внести вклад в мирный процесс.

Как сообщает Reuters, решение о расширении формата следующего раунда переговоров пока не принято.

Что известно об участии Европы в переговорах

Москва пока не подтвердила участие Европы в переговорах, несмотря на предыдущие заявления американских чиновников о том, что Владимир Путин согласился на привлечение европейской стороны.

Как только мы поймем их (европейцев) истинные намерения и готовность внести свой вклад в мирный процесс, тогда можно будет принять решение о проведении диалога по урегулированию в Украине в расширенном формате,

– заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Он также отметил, что российская сторона не исключает возможности предварительных контактов с европейскими представителями относительно их потенциального участия в мирном процессе. В то же время каких-либо конкретных договоренностей по этому поводу пока нет.

Кроме того, пресс-секретарь Кремля отказался комментировать вероятность представительства Европейского Союза главой европейской дипломатии Каей Каллас. Накануне чиновница публично заявила, что Россия не имеет права решать, кто именно будет представлять ЕС на предстоящих переговорах.

Заместитель председателя Совета безопасности России Медведев также, комментируя возможность назначения Каллас переговорщиком от Европы по урегулированию украинского вопроса, заявил, что ее в этой роли "видеть никто не хочет".

"И вообще, ЕС пока никто на переговоры не приглашал", – заявил тот.

Между тем источники в СМИ утверждают, что Европа уже определила, кто будет говорить с Россией на мирных переговорах.