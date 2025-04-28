Поставят памятник: Ким Чен Ын назвал "священной миссией" участие солдат КНДР в войне

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын впервые официально признал участие своих солдат в войне против Украины. Более того, он назвал это "священной миссией", а участникам боев на Курщине даже пообещал установить памятник.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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В КНДР назвали участие в войне "священной миссией"

Ким Чен Ын не только признал участие своих солдат в войне против Украины, но и назвал это "священной миссией". Государственное информационное агентство Северной Кореи (KCNA) отметило, что участие северокорейских военных в боях в Курской области якобы соответствует Договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР.

В Северной Корее также признали, что отправка военных в Россию "выполнялась в соответствии с приказом главы государства". Более того, Ким Чен Ын заявил, что все солдаты, которые воевали в Курской области против Украины, якобы "боролись за справедливость и являются героями и представителями чести родины". Поэтому, в Пхеньяне планируют открыть памятник солдатам КНДР, которые воевали на стороне России.

В нашей столице вскоре будет сооружен памятник боевым заслугам. Перед могилами солдат, отдавших свои жизни, будут возложены цветы с пожеланиями вечной жизни от страны и народа,

– заявил Ким Чен Ын.

К слову, военные КНДР понесли серьезные потери во время боев в Курской области. В общем Ким Чен Ын отправил на помощь России 14 тысяч солдат. По информации Генштаба ВСУ, около 4000 северокорейских солдат погибли или получили серьезные ранения во время боев в Курской области.