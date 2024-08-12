Потому что "обеспокоены": МИД сразу двух стран выступили за привлечение России ко второму Саммиту мира

Главы итальянского и швейцарского МИД Антонио Таяни и Иньяцио Кассис подписали совместную декларацию с призывом провести второй Глобальный саммит мира "с привлечением всех сторон".

В соответствующем документе иностранные чиновники выразили "глубокую обеспокоенность" в связи с агрессией России против Украины, которая продолжается и "продолжает вызывать массовые разрушения и безмерные страдания".

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Италия и Швейцария призвали привлечь Россию ко второму Саммиту мира

Министры иностранных дел Италии и Швейцарии напомнили об итогах первого Саммита мира, где прозвучали призывы гарантировать ядерную и продовольственную безопасность, а также немедленно начать освобождение всех военнопленных и возвращение депортированных украинских несовершеннолетних и гражданских.

Убеждены, что мир требует привлечения всех заинтересованных сторон и диалога с ними, министры договорились поддерживать тесный контакт с целью сотрудничества в создании наилучших условий для проведения второго мирного Саммита с участием всех сторон, включая Россию, и всех заинтересованных глобальных игроков,

– заверили они.

Руководители итальянского и швейцарского МИД также призвали к созданию "совместной переговорной платформы, основанной на соблюдении международного права и принципов территориальной целостности и независимости государств, закрепленных в Уставе Организации Объединенных Наций".

Незадолго до этого Андрей Ермак, руководитель Офиса Президента, разъяснил значение возможного участия России во втором Саммите мира. Он отметил, что пока ситуация не ведет к прямым переговорам. По его словам, приглашение России имеет целью только передачу общего плана действий, а не является сигналом к началу переговоров.