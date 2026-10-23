"Если пригласит Трамп": Зеленский оценил участие Украины в саммите G20 в США

Украина готова принять участие в саммите "Группы двадцати" во Флориде на высшем уровне, если получит приглашение от Дональда Трампа. Владимир Зеленский подчеркнул, что США способны заставить Россию прекратить огонь.

О возможной поездке на декабрьскую встречу мировых лидеров украинский президент рассказал во время совместного брифинга с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо.

Что сказал Зеленский о вероятном участии в саммите?

По словам президента, при посредничестве американских переговорщиков или лично Дональда Трампа партнеры способны добиться завершения войны или, по крайней мере, прекращения огня.

Глава государства подчеркнул, что обязательным элементом любых договоренностей остается предоставление Украине юридических гарантий безопасности.

"Все это возможно, когда рядом партнеры. При посредничестве президента Трампа или американских переговорщиков. Я думаю, что это возможно и можно рассчитывать на встречу во Флориде в рамках G20", – отметил Владимир Зеленский.

В то же время глава государства отметил, что официального сигнала об участии украинской стороны во встрече пока не поступало.

Если президент Трамп пригласит Украину в такой формат – Украина будет там представлена на самом высоком уровне. Будем надеяться, что это возможно. Пока такого сигнала мы не получили,

– добавил украинский лидер.

Формат встречи и инициативы США

Параллельно Соединенные Штаты направили приглашение на саммит в Майами главе России Владимиру Путину для возможных переговоров с Дональдом Трампом. В Кремле подтвердили получение текста обращения и заверили, что ценят эту инициативу, однако решение о визите примут позже.

Со своей стороны Дональд Трамп отметил, что на данный момент не располагает точной информацией о приезде российского представителя в США.

При этом Владимир Зеленский упомянул об идее организации трехсторонней встречи лидеров Украины, США и России в рамках "Группы двадцати", хотя подтверждений ее проведения пока нет.

Переговоры и планы дипломатического урегулирования

Напомним, ранее мы писали, что американская сторона рассматривает саммит во Флориде как возможную площадку для подписания мирного соглашения.

Издание The Atlantic отмечало, что Дональд Трамп стремится лично присутствовать при заключении договоренностей между сторонами.

Как уже сообщалось на нашем сайте, украинские власти категорически отвергают любой диктат и ультиматумы. Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал готовность к диалогу ради достижения справедливого мира, однако исключил любые территориальные уступки.