"Приглашения от Трампа не было": Зеленский прокомментировал свое возможное участие в саммите G20

Владимир Зеленский готов принять участие в саммите "Группы двадцати". В то же время на данный момент президент Украины не получил соответствующего приглашения от Дональда Трампа.

Об этом глава государства заявил в интервью CNN Turk.

Что сказал Зеленский о возможном визите на саммит G20?

Владимир Зеленский заявил, что получил сигналы о том, что Дональд Трамп может пригласить его на саммит G20, а также выступить с инициативой о прекращении войны. По словам политика, Украина готова ее поддержать.

Официально мы приглашения не получали. Но были сигналы о том, что президент Трамп пригласит Украину на саммит G20 и выступит с инициативой о прекращении войны. Конечно, если президент Трамп официально пригласит нас, мы поддержим эту инициативу,

– сказал Зеленский.

Накануне Дональд Трамп в ответ на вопрос журналистов отметил, что "с удовольствием" и "без проблем" может пригласить украинского лидера на саммит "Большой двадцатки".

Отметим, что ранее Вашингтон официально пригласил на саммит "Большой двадцатки", который состоится в Майами, Владимира Путина. В Кремле пока не ответили, примет ли российский диктатор приглашение.

Ранее СМИ писали о том, что Дональд Трамп хочет заключить мирное соглашение между Украиной и Россией на саммите G20 в декабре.

Зеленский допускал, что США могут помочь договориться о прекращении огня во время саммита. По словам президента, у США достаточно влияния, чтобы заставить Россию прекратить войну.