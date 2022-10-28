Кто может получить статус участника боевых действий: расширенный список лиц
Источник:Генштаб ВСУ
В Украине расширили список лиц, которые могут получить статус участника боевых действий. Изменения принял Кабмин.
Условием предоставления статуса УБД для военнослужащих является выполнение ими лично или в составе воинской части боевых задач. В то же время, не устанавливаются требования относительно количества дней пребывания в районах проведения боевых действий.
Важно Как получить статус участника боевых действий и какие льготы он гарантирует
Кто может получить статус участника боевых действий
В частности, изменениями регулируются порядок и процедура предоставления статуса УБД украинцам, вставшим на защиту Украины с начала полномасштабного вторжения России с 24 февраля.
Подтверждением выполнения боевых задач военнослужащим являются выписки/копии (при наличии хотя бы одного из таких документов):
- боевых донесений,
- журналов боевых действий (оперативных задач, ведение оперативной обстановки),
- вахтенных журналов,
- полетных листов,
- материалов специальных (должностных) расследований по фактам получения ранений, контузий, увечий.
Для получения статуса УБД командиры воинских частей обращаются в комиссию, образованную государственным органом, в ведении которого находится воинская часть или военнослужащие самостоятельно обращаются через территориальные центры комплектования и социальной поддержки.
Как рассказали в Минветеранов, при себе следует иметь один из документов, подтверждающих выполнение указанных выше боевых задач и справку о непосредственном участии в мероприятиях по обеспечению обороны.
Какие доплаты получают участники боевых действий
- Повышение в размере 25% прожиточного минимума, установленного для лиц, утративших трудоспособность;
- целевая денежная помощь на проживание в размере 40 гривен;
- ежемесячное государственное пособие на сумму, недостающую до минимальной пенсионной выплаты — 210% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.
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