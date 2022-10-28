Кто может получить статус участника боевых действий: расширенный список лиц

28 октября 2022 , 09:34
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Источник:

Генштаб ВСУ

В Украине расширили список лиц, которые могут получить статус участника боевых действий. Изменения принял Кабмин.

Условием предоставления статуса УБД для военнослужащих является выполнение ими лично или в составе воинской части боевых задач. В то же время, не устанавливаются требования относительно количества дней пребывания в районах проведения боевых действий.

Важно Как получить статус участника боевых действий и какие льготы он гарантирует

Кто может получить статус участника боевых действий

В частности, изменениями регулируются порядок и процедура предоставления статуса УБД украинцам, вставшим на защиту Украины с начала полномасштабного вторжения России с 24 февраля.

Подтверждением выполнения боевых задач военнослужащим являются выписки/копии (при наличии хотя бы одного из таких документов):

  • боевых донесений,
  • журналов боевых действий (оперативных задач, ведение оперативной обстановки),
  • вахтенных журналов,
  • полетных листов,
  • материалов специальных (должностных) расследований по фактам получения ранений, контузий, увечий.

Для получения статуса УБД командиры воинских частей обращаются в комиссию, образованную государственным органом, в ведении которого находится воинская часть или военнослужащие самостоятельно обращаются через территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Как рассказали в Минветеранов, при себе следует иметь один из документов, подтверждающих выполнение указанных выше боевых задач и справку о непосредственном участии в мероприятиях по обеспечению обороны.

Какие доплаты получают участники боевых действий

  • Повышение в размере 25% прожиточного минимума, установленного для лиц, утративших трудоспособность;
  • целевая денежная помощь на проживание в размере 40 гривен;
  • ежемесячное государственное пособие на сумму, недостающую до минимальной пенсионной выплаты — 210% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

Как защитникам получить то, что им принадлежит: смотрите видео

 

Автор: Софія Ковнір