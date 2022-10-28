Кто может получить статус участника боевых действий: расширенный список лиц

В Украине расширили список лиц, которые могут получить статус участника боевых действий. Изменения принял Кабмин.

Условием предоставления статуса УБД для военнослужащих является выполнение ими лично или в составе воинской части боевых задач. В то же время, не устанавливаются требования относительно количества дней пребывания в районах проведения боевых действий.

Важно Как получить статус участника боевых действий и какие льготы он гарантирует

Кто может получить статус участника боевых действий

В частности, изменениями регулируются порядок и процедура предоставления статуса УБД украинцам, вставшим на защиту Украины с начала полномасштабного вторжения России с 24 февраля.

Подтверждением выполнения боевых задач военнослужащим являются выписки/копии (при наличии хотя бы одного из таких документов):

боевых донесений,

журналов боевых действий (оперативных задач, ведение оперативной обстановки),

вахтенных журналов,

полетных листов,

материалов специальных (должностных) расследований по фактам получения ранений, контузий, увечий.

Для получения статуса УБД командиры воинских частей обращаются в комиссию, образованную государственным органом, в ведении которого находится воинская часть или военнослужащие самостоятельно обращаются через территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Как рассказали в Минветеранов, при себе следует иметь один из документов, подтверждающих выполнение указанных выше боевых задач и справку о непосредственном участии в мероприятиях по обеспечению обороны.

Какие доплаты получают участники боевых действий

Повышение в размере 25% прожиточного минимума, установленного для лиц, утративших трудоспособность;

целевая денежная помощь на проживание в размере 40 гривен;

ежемесячное государственное пособие на сумму, недостающую до минимальной пенсионной выплаты — 210% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

Как защитникам получить то, что им принадлежит: смотрите видео