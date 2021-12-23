Участвовал в "Танцах со звездами" и снимался в кино: в Польше скончался украинец Жора Королев

Участник "Танцев со звездами" Жора Королев внезапно скончался в Польше. Мужчине было всего 34 года.

Официально о причине смерти не сообщалось. Впрочем, польским СМИ удалось выяснить некоторые подробности.

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В Польше неожиданно скончался украинец Георгий Королев

Георгию (Жоре) Королеву было всего 34 года. Польские СМИ со ссылкой на музыкального исполнителя Czadoman сообщили о неожиданной смерти украинца (Королев родом из Украины, но прожил в Польше более 18 лет).

Королев – популярный танцовщик , среди прочего известный участием в проекте "Танцы со звездами". За его выступлениями на телеканалах TVN и Polsat следили миллионы людей.

, среди прочего известный участием в проекте За его выступлениями на телеканалах TVN и Polsat следили миллионы людей. Также Жору можно было увидеть в популярных сериалах Egzamin z życia ("Экзамен по жизни") или Pierwsza miłość ("Первая любовь").

В yavp.pl добавили, что Королев родился в Одессе в 1987 году. В 15 лет уехал в Германию, затем в Польшу. Королев представлял высший международный S-класс по латиноамериканским и стандартным танцам.



В Польше умер известный украинец Жора Королев / Фото Akpa

22 декабря смерть танцовщика в сети подтвердила актриса и любимая женщина Королева Эвелина Батор.

издание указывает, что – по неофициальным данным – причиной смерти украинца стало воспаление сердечной мышцы. В день смерти он собирался на тренировку, но внезапно упал. Медики не смогли его реанимировать.

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