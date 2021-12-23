Офіційно про причину смерті не повідомляли. Утім, польським ЗМІ вдалося з'ясувати деякі подробиці.

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У Польщі несподівано помер українець Георгій Корольов

Георгій (Жора) Корольов мав усього 34 роки. Польські ЗМІ із посиланням на музичного виконавця Czadoman повідомили про несподівану смерть українця (Корольов родом з України, але прожив у Польщі понад 18 років).

Корольов – популярний танцівник , серед іншого відомий участю у проєкті "Танці з зірками". За його виступами на телеканалах TVN та Polsat стежили мільйони людей.

, серед іншого відомий участю у проєкті За його виступами на телеканалах TVN та Polsat стежили мільйони людей. Також Жору можна було побачити у популярних серіалах Egzamin z życia ("Екзамен із життя") або Pierwsza miłość ("Перше кохання").

У yavp.pl додали, що Корольов народився в Одесі у 1987 році. У 15 років виїхав до Німеччини, потім до Польщі. Корольов представляв вищий міжнародний S-клас із латиноамериканських та стандартних танців.



У Польщі помер відомий українець Жора Корольов / Фото Akpa

22 грудня смерть танцівника у мережі підтвердила акторка та кохана Корольова Евеліна Батор.

Зверніть увагу: видання вказує, що – за неофіційними даними –причиною смерті українця стало запалення серцевого м'яза. У день смерті він збирався на тренування, але раптово впав. Медики не змогли його реанімувати.

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