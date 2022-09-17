Участвовали в контрнаступлении: насколько важен "старенький" немецкий Gepard

Определенное количество этих немецких танков попало в наши линейные части, они выполняли задачи по прикрытию наших колонн в Харьковской области. Сравнительная таблица с характеристиками не важна – мол, Gepard попадают всего на 4 километра.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Defense Express Иван Киричевский. Он также отметил, что основная критика этого оружия заключалась в том, что они не способны добить на то расстояние, с которого россияне могут запускать управляемые ракеты с К-52 (российский вертолет – 24 канал ред.).

Читайте также Зверства в Буче не были аномалией, россия так ведет себя на всех оккупированных территориях, – ISW

По словам Киричевского, какая разница в дальности танка, если россияне так и не смогли применить эти ракеты. Оккупанты смогли лишь использовать более простые образцы – вроде снарядов из Ми-24.

По некоторым данным, наши бойцы во время контрнаступления в Харьковской области сбивали российские вертолеты из пушки БМП-2, которая совсем для этого не предназначена,

– говорит военный эксперт.

Иван Киричевский убежден, что в контексте прикрытия наших колонн пушки Gepard абсолютно выполняют свои задачи, ведь официальной информации об их боевом потенциале в Украине немного, есть лишь несколько упоминаний о появлении этих немецких танков.

"А что касается насмешек из-за того, что у Gepard старые системы – ладно, внутри танка системы 1970 годов, но россияне уже вынуждены использовать совершенно древние средства с 60-х годов", – резюмирует он.

Из-за успешного украинского контрнаступления россияне бегут с Юга: смотрите видео